高雄會展年會登場 明年四場會展可望注入6千萬商機
第七屆「高雄會展年會」今天登場，市府經發局指出，透過一對一商洽媒合會，成功促成明年國際百萬圓桌保險從業人員協會台灣分會MDRT年會、德商開國展覽公司的精密加工設備及五金展、亞太藥學生年會及2023年亞太區害蟲聯盟大會四場會展活動在高雄舉辦，可望帶來6千萬元商機。
「高雄會展年會」今天在高雄國際會議中心（ICCK）舉辦，吸引超過70家國內外會展相關業者參與年度盛會，台經院、實境共創、光禾感知、文藻大學等單位分享產業趨勢。台灣經濟研究院副院長周霞麗表示，後疫情時代，會展產業結合數位科技成全球趨勢，肯定亞灣5G AIoT創新園區加速在地產業數位轉型，未來高雄會展產業將結合創新科技。
經發局指出，國際百萬圓桌保險從業人員協會台灣分會明年在高雄展覽館舉辦「MDRT 國際學習日」，預計5千位業務菁英和80位國內外講師齊聚高雄，明年四場會展活動預期吸引逾萬人來高雄觀光。
局長廖泰翔說，會展產業也是體現AR、VR及5G AIoT等元宇宙科技應用的舞台，高雄展覽館是全國第一個全館5G網路的展覽空間，10日起展出5G AIoT相關應用成果。
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