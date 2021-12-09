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光陽換電站插旗金門 活動佔用停車場引洽公民眾抱怨

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（左）和光陽集團執行長柯俊斌（右）今日下午宣布第700座Ionex 3.0能源交換站正式開通啟用。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）和光陽集團執行長柯俊斌（右）今日下午宣布第700座Ionex 3.0能源交換站正式開通啟用。記者蔡家蓁／攝影

台灣光陽機車繼上月在金門開設離島第1家電動機車專賣店後，今天又啟用換電站，光陽宣布，短時間內推進在金門國家公園6處換電站的設置外，還將階段性陸續完成全島30座換電站的佈建；此外，由於活動借用縣府停車場，加上今天又是上班日，導致車位一位難求，也招致民怨。

楊鎮浯和光陽集團執行長柯俊斌今日下午在縣府前廣場共同宣布第700座Ionex 3.0能源交換站正式開通啟用。

楊鎮浯表示，金門是行政院核定的低碳示範島，不管是在低碳交通載具、低碳能源、再生能源、建築，甚至是明年大橋通車後，一直是朝著低碳的方向在做規劃，但過去受限於市場系統整合，以及充電站的便利性，在推動的過程顯有不足，而隨著光陽換電站的進駐金門，他相信很快的就能解決困境，金門在推動低碳的進程也會有長足的進步。

柯俊斌表示，金門縣至今都還沒有電動機車進駐，同業不會進來主要是市場太小.，不過他們公司也觀察，金門縣政府對於打造低碳，甚至在小金門打算打造無碳城市的態度都相當積極，因此 KYMCO Ionex選擇積極前進金門，協助金門達成低碳島政策。

據了解，為打造電動機車友善環境，分別由金門縣政府與金門國家公園釋出公有場地招租，將分三階段佈建，第一階段推進於金門國家公園6處，分佈於大、小金門的五個行政區及大金門的中心地段，未來預計將打造30座換電站，將金門建構為低碳旅遊及純電動載具運行的示範場域。

今天活動還有一個小插曲，一早洽公民眾就發現縣府右側停車場暫停使用，由於縣府平日的停車位本來就嚴重不足，一下子又少了將近20個停車位，引起民眾抱怨，有民眾就質疑廠商為了省錢，將活動辦在「免錢」的縣府停車場，實在有點誇張，要辦也挑假日人少的時候。

此外，這場活動，也讓平日車輛擁擠的縣府，更是一位難求，還一度因為迴車，發生遊覽車擦撞小客車的情況，讓坐在遊覽車上的民眾，都嚇了一大跳。

金門縣長楊鎮浯表示，縣府近期正辦場域招租，鼓勵業者在各公有停車場、觀光景點設站。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯表示，縣府近期正辦場域招租，鼓勵業者在各公有停車場、觀光景點設站。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右）和光陽集團執行長柯俊斌（左）今日下午啟用Ionex 3.0能源交換站。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右）和光陽集團執行長柯俊斌（左）今日下午啟用Ionex 3.0能源交換站。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）和光陽集團執行長柯俊斌（右）兩人搶先騎著最新電動車。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）和光陽集團執行長柯俊斌（右）兩人搶先騎著最新電動車。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 電動機車

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