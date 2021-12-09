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迎「護國神山」台積電 高市府掛保證：水電供應無虞

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
因應台積電等大廠進駐高雄，高雄市積極推動綠電，圖為今年獲高市頒發光電建築智慧標章金獎的前峰子滯洪池水面型光電場。圖／高市工務局提供
因應台積電等大廠進駐高雄，高雄市積極推動綠電，圖為今年獲高市頒發光電建築智慧標章金獎的前峰子滯洪池水面型光電場。圖／高市工務局提供

「護國神山」台積電將進駐高雄，橋頭科學園區今年底開放選地，和發產業園區也剛通過環評，產業似一片榮景，但缺水缺電問題如何處理？高雄市副市長林欽榮表示，因應S科技廊帶成形，除積極發展綠電外，中央已允諾給1000公頃魚塭地供做漁電共生，北高雄也將擴建及新建汙水處理廠，增加再生水供應能量，台積電、日月光等科技大廠未來水電都將供應無虞。

高雄市政府近日不斷釋出招商亮麗成果，但產業對於缺水、缺電、缺電等5缺疑慮始終未曾中斷，高雄市副市長林欽榮今天赴八卦國小頒發光電智慧建築標章認證時表示，市府不只在綠電超前部署，再生水也在布局。

林表示，南高雄現有兩個再生水廠，一處在臨海工業區，一在鳳山，但北高雄尚無汙水處理處，因應北高雄S科技廊帶成形，昨天他赴營建署請命，中央已願意提前補助高雄在岡橋新建一處汙水處理廠並擴建 楠梓汙水處理場，4年內產出20.5萬噸再生水，未來足以供應台積電、日月光及7、800家供應鏈企業的用水。

至於產業用電部分，林欽榮亦表示，因應北高雄產業需求，並配合中央2050年淨零排放政策，高市府可掛保證，屆時台積電與日月光等大廠用電統統可由太陽光電供給。高市府的「祕密武器」是已獲中央列為漁電共生先行區， 核示1000公頃魚塭地種電

林說，高雄預計至2026年達到1GW（10億瓦)光電設置量，所謂1GW即是1000MW（百萬瓦），而1MW的電力足可供應1000多戶一整年的用電，而1GW的電力又相當於1000倍的電力！未來高雄整個高科技業的用電量約500億度，相信持續產出的綠電，足可供應。

因應台積電等大廠進駐高雄，高雄市積極推動綠電，圖為今年獲得高市光電智慧建築標章金獎的仁武八卦國小。圖／高市工務局提供
因應台積電等大廠進駐高雄，高雄市積極推動綠電，圖為今年獲得高市光電智慧建築標章金獎的仁武八卦國小。圖／高市工務局提供

台積電 高雄市 林欽榮 種電

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