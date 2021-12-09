高市共好平台出力 身障社區日作「悅星小棧」歡喜開幕

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市自閉症協進會今天在仁武區成立「悅星小棧」，提升身障者社會適應能力及生活品質。圖／高市社會局提供
高雄市自閉症協進會今天在仁武區成立「悅星小棧」，提升身障者社會適應能力及生活品質。圖／高市社會局提供

高雄市自閉症協進會今天在仁武區成立「悅星小棧」，全市又新增一處身障者社區日間作業設施服務據點。社會局指出，社區日間作業據點可建構心智障礙朋友學習自立生活的環境，今天新成立的「悅星小棧」可容納20名15歲以上身障者，目前全市已設置38處據點，提升身障者社會適應能力及生活品質。

「悅星小棧」內部空間模擬居家情境，教保老師指導居家清潔技巧，身障者在家可提升生活自理能力，另有摺紙等手作課程，訓練身障朋友的手眼協調能力。

社會局指出，全高市有14萬身心障礙人口，身心障礙者包含八大類，服務內容多元。市府社會局結合民間團體普設身障服務據點，今年新增7處，共設身障照顧據點113處，朝分區多點布建方向以減輕身障者家屬照顧壓力。此外，高市府媒合慈善團體攜手相挺，透過慈善團體資源支持及經費挹注，協助身障團體布建身障社區據點，今天啟用的「悅星小棧」即是透過「共好平台」設立的社區日間作業設施服務據點之一。

高雄市府去年邀集慈善機構及身障團體建立共好平台，串聯全市96個身心障礙團體與慈善團體資源，培力身障團體提案設置平衡城鄉的社區式據點，以及家庭關懷訪視等五面向服務方案。

身障者 高雄市

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