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金湖飯店推外帶年菜套組 道道都是主廚手路菜
想好今年的年菜要吃什麼了嗎？現在你有多一項選擇！金湖飯店自去年推出年菜外帶套組鄉親反應熱烈，今年推出「金虎福袋」外帶年菜，中西合璧滿足不同喜好，讓消費者在家也能輕鬆享受星級美味，提前預購還有好禮相贈。
農曆新年將至，受疫情影響外帶年菜需求增加，為了吸引老饕青睞，昇恆昌今年的外帶年菜超澎湃，不僅有金黃酥脆「軟殼蟹香米糕」以及使用小金門特產芋頭結合流沙的「小金芋泥流沙包」，還精選烤鴨、油雞等數道熱門菜品組成「虎虎生風迎春拼盤」，過年必備「御品經典佛跳牆」、「白果五行長年菜」等吉祥寓意料理也一樣不少。
昇恆昌免稅店公共事務室經理曹惠鈞表示，外帶年菜中最厲害的是虎年限定主廚特製功夫菜，包括金門高粱與陳年紹興酒香結合養生中藥材的「老酒藥膳浸大蝦」、蘇杭特色口味「雪菜清蒸金鯧魚」、大小朋友都愛的「西式香料豬肋排」等，每套8道只要開運價7,666元，小年夜至初二取餐還附贈精美保溫袋，明（10）日起開放預購，元月20日前完成預訂再送風獅爺蜂蜜蛋糕乙條。
據了解，金湖飯店的圍爐宴每年都受到鄉親熱烈回響，今年推出「財虎聚富豐年宴」與「瑞虎吉祥平安宴」兩款迎春圍爐宴，多達12道豐盛又美味的功夫料理，道道都是費時又費工的主廚手路菜，絕對是年節聚餐的好選擇，即日起開放預約，自元月301日除夕夜起至2月23日(初三)天天供應，除夕夜現場還有加碼鬧熱迎財神、祥獅拜新年等活動，陪你一起共度農曆新年。
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