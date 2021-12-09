高市府宣布綠電衝全國第一 今年超標1.96倍

因應產業與能源轉型，高市府成立「綠電推動專案小組」衝綠電，預定至2026年6年內達到1GW光電設置量，結果今年度光電備案容量已達255MW(百萬瓦)，不僅達標還超前1.96倍！

高市府今天由兼任綠電推動專案小組召集人的副市長林欽榮在仁武區八卦國小光電風雨球場頒發太陽光電認證標章，有4金、9銀、8銅共21案，同時頒發高雄市「光電智慧建築標章」，表揚推展能源產業多元發展成果。

以光電風雨操場拿下今年金獎的八卦國小校長莊明廣表示，校內約1200名學生，戶外球場需求高，但南台灣太陽非常大，因此當初興建光電球場，一來可創造舒適的戶外運動環境，此外亦能租賃給廠商發電，學校也可以獲得部分回饋金發展多元校務，堪稱三贏。

高市為拚2050年淨零碳排，各級學校相繼「種電」，高雄市政府教育局表示，目前高雄市學校設置太陽光電設施已達348校，共裝設146MW，共計每年約可發電1億9千萬度，是國家體育場（一年發電130萬度）的15.64倍，一年可減少二氧化碳10萬噸碳排放。

副市長林欽榮說，能源轉型是高雄未來必經之途，市府全力朝創能、節能及儲能3大面向推動綠電，加強光電設置、漁電共生及友善降載，相關成果近日獲得總統頒發「最友善的特別貢獻獎」。

「國家轉型其實是要從綠能開始」林欽榮說，台積電11月7日承諾進駐高雄，這座全台灣重要的「護國神山」是全球RE100成員，約有7、800家供應鍊在2050年要達到淨零排放，高雄的轉型也必須從綠電下手，如果沒有預先準備好，是招商不到的。