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有驚喜！金門老兵召集令第3千名老兵出現 獨得全牛餐

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
響應金門老兵召集令活動，特約店家「圓頭肉乾」老闆薛承琛（左）特別熱情贊助加碼禮~全牛火鍋餐一桌，由老兵李國智（中）獨得。圖／縣府提供
響應金門老兵召集令活動，特約店家「圓頭肉乾」老闆薛承琛（左）特別熱情贊助加碼禮~全牛火鍋餐一桌，由老兵李國智（中）獨得。圖／縣府提供

2021金門老兵召集令活動，進入最後倒數時刻，第3千位老兵昨天下午接近5點報到，特約店家「圓頭肉乾」老闆薛承琛特別熱情贊助加碼禮，全牛火鍋餐一桌，由老兵李國智獨得，讓在場的老兵都說，真幸運，好羨慕！

一連兩個月的老兵召集令活動即將進入尾聲，系列活動一「完成任務獲好禮」報到人數逼近3千人大關，誰是幸運老兵，成為熱門話題。活動特約店家圓頭肉乾負責人薛承琛十分關注，並主動向縣政府觀光處承諾要贊助全牛火鍋餐一桌，作加碼禮。

觀光處長副處長許績鑫表示，昨日下午4點左右，當領取份數已逾2995位時，工作同仁都期待第3000名能在當日出現，到了逼近5點時，來了4位老兵，同仁還把倒數2001瓶的畫面拍下，不一會來了一位老兵，在完成後，觀光處員工對老兵李先生宣布，他是第3千名完成活動的申領老兵，可獲圓頭肉乾請客全牛火鍋餐一桌(市值12000元)，現場立刻響起一陣歡呼聲。

意外獲獎，讓李國智喜出望外，他開心的說，要與家人共享全牛火鍋餐，也讚許這活動很有意義，吸引老兵返金回憶軍旅的甘苦歲月，同時帶動金門觀光，李國智表示，以後會多揪同袍響應，明年會再來參加。

薛承琛表示，老兵是金門經濟的重要源頭，縣府舉辦老兵召集令，老兵回響熱烈，有效促進金門觀光；希望能藉此拋磚引玉，創造話題，讓更多老兵知道金門歡迎老兵返金旅遊，也表示活動應由公私部門一起努力，才能共享成果；同時也將號召更多特產、觀光產業齊盡一分心力，致力讓金門觀光更好。

許績鑫表示，今年活動特商店高達201家，感謝業者協助老兵召集令活動推動，很多老兵在社群上貼文「受到特約商店的熱情招待，很感動」，縣府很樂見業者響應本活動，共同攜手拼觀光、拼經濟。

金門老兵召集令活動將至12月15日止，現在進入倒數七天，歡迎老兵把握機會返金旅遊並申領專屬老兵紀念品。相關活動資訊可上「金門觀光旅遊網」查詢。

2021金門老兵召集令活動進入尾聲，第3千位老兵李國智昨獲得加碼禮~全牛火鍋餐一桌，讓在場的老兵羨慕不已！圖／縣府提供
2021金門老兵召集令活動進入尾聲，第3千位老兵李國智昨獲得加碼禮~全牛火鍋餐一桌，讓在場的老兵羨慕不已！圖／縣府提供
李國智（左）昨成為金門老兵召集令的第3千名老兵，觀光處同仁向他解說，他覺得很驚喜。圖／縣府提供
李國智（左）昨成為金門老兵召集令的第3千名老兵，觀光處同仁向他解說，他覺得很驚喜。圖／縣府提供
李國智（左）昨成為金門老兵召集令的第3千名老兵，觀光處長副處長許績鑫（右）頒贈紀念禮。圖／縣府提供
李國智（左）昨成為金門老兵召集令的第3千名老兵，觀光處長副處長許績鑫（右）頒贈紀念禮。圖／縣府提供

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