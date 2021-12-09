高捷岡山路竹延伸線機電系統簽約 全線拚116年底通車

高雄捷運岡山路竹延伸線（RK線）機電系統統包工程今簽約，得標廠商為新加坡科技電子公司、韓國現代樂鐵公司團隊。未來高捷將一車到底。高市副市長林欽榮表示，在台積電確定投資高雄後，捷運紅線作為南部半導體材料S廊帶的重要基礎建設更顯重要。

岡山路竹延伸線總經費約270億元，機電系統經費約127億元，另也跟韓國樂鐵添購10列新車。林欽榮指出，大廠陸續進駐高雄，市府盤點後，6年內有4萬戶的住宅需求，市府將在RK線陸續推動聯合開發案、安家住宅等。目前RK線土木營建標也於今年8月中公告，目前正在招標中。

高捷紅線預計2024年中通車至RK1岡山車站，2027年全線通車至RK6。岡山路竹延伸線全長13.08公里，共有8站，包括台鐵岡山車站（RK1）、岡山農工（RK2）、本洲產業園區（RK3）、南科高雄園區（RK4）、高苑科大（RK5）、南路竹（RK6）、路竹（RK7），終點站為台鐵大湖車站（RK8）。RK7至RK8兩座車站及路線為後續擴充工程。

捷運局表示，岡山路竹延伸線沿途經過南科高雄園區、岡山本洲產業園區及永安工業區等各大產業園區，延伸線完工後可直接服務岡山、路竹地區民眾，以及北高雄產業廊帶的就業及進駐人口，有助於完善北高雄產業廊帶聯外運輸、推動都市及產業發展健全。