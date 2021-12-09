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高捷岡山路竹延伸線機電系統簽約 全線拚116年底通車

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高捷岡山路竹延伸線機電系統工程今簽約、啟動，高市副市長林欽榮（右二）與廠商共同簽約。記者林巧璉／攝影
高捷岡山路竹延伸線機電系統工程今簽約、啟動，高市副市長林欽榮（右二）與廠商共同簽約。記者林巧璉／攝影

高雄捷運岡山路竹延伸線（RK線）機電系統統包工程今簽約，得標廠商為新加坡科技電子公司、韓國現代樂鐵公司團隊。未來高捷將一車到底。高市副市長林欽榮表示，在台積電確定投資高雄後，捷運紅線作為南部半導體材料S廊帶的重要基礎建設更顯重要。

岡山路竹延伸線總經費約270億元，機電系統經費約127億元，另也跟韓國樂鐵添購10列新車。林欽榮指出，大廠陸續進駐高雄，市府盤點後，6年內有4萬戶的住宅需求，市府將在RK線陸續推動聯合開發案、安家住宅等。目前RK線土木營建標也於今年8月中公告，目前正在招標中。

高捷紅線預計2024年中通車至RK1岡山車站，2027年全線通車至RK6。岡山路竹延伸線全長13.08公里，共有8站，包括台鐵岡山車站（RK1）、岡山農工（RK2）、本洲產業園區（RK3）、南科高雄園區（RK4）、高苑科大（RK5）、南路竹（RK6）、路竹（RK7），終點站為台鐵大湖車站（RK8）。RK7至RK8兩座車站及路線為後續擴充工程。

捷運局表示，岡山路竹延伸線沿途經過南科高雄園區、岡山本洲產業園區及永安工業區等各大產業園區，延伸線完工後可直接服務岡山、路竹地區民眾，以及北高雄產業廊帶的就業及進駐人口，有助於完善北高雄產業廊帶聯外運輸、推動都市及產業發展健全。

除岡山路竹延伸線外，小港林園延伸線已於10月通過可行性研究報告、黃線今年7月通過環評預計明年動工、輕軌二階工程也如火如荼進行中，日前C17至C20站已獲營運許可，預計本月中開始通車營運。林欽榮說，明年高雄將是四線齊發，大眾運輸路網日益完善，也讓高雄吸引更多大廠青睞。

高捷岡山路竹延伸線機電系統工程今簽約、啟動。記者林巧璉／攝影
高捷岡山路竹延伸線機電系統工程今簽約、啟動。記者林巧璉／攝影
高捷岡山路竹延伸線機電系統工程今簽約、啟動，高市捷運局也添購10列電聯車。記者林巧璉／攝影
高捷岡山路竹延伸線機電系統工程今簽約、啟動，高市捷運局也添購10列電聯車。記者林巧璉／攝影

岡山 林欽榮 高捷

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