公有掩埋場分級考核 屏東縣首次獲優等獎原因曝光

屏東縣府環保局繼109年度崁頂垃圾焚化廠查核評鑑獲全國優等獎後，今年度環保署辦理110年度公有掩埋場分級查核工作考核，榮獲縣市政府鮮少獲得「優等獎」，創歷年來佳績，也是首次拿下優等獎，環保局指出，洗刷多年來民眾對掩埋場觀感不佳的印象，將朝向掩埋場公園化的目標邁進。

縣長潘孟安說，為徹底改變民眾對掩埋場不良觀感，環保局除定期督導縣內掩埋場設施結構物是否良好，與定期查驗地下水監測井水質是否符合法規標準外，近年來積極向環保署爭取補助經費，針對仍在使用中的枋寮掩埋場力求環境改善。

環保局長顏幸苑說，枋寮掩埋場朝多功能資源再利用園區，今年已完成枋寮掩埋場一期活化再利用工程，經費約7千多萬元，以增加焚化爐飛灰穩定化合物的掩埋空間，減少約計23億元處理費用支出。另設置垃圾全分選廠使垃圾減量均質化，增設廚餘堆肥廠及更新農業廢棄物破碎設備，使廢棄物處理再生利用。啟動掩埋場內消防及監視設備計畫，添購具有消防功能的灑水車、增設消防泵浦、蓄水池及監視設備等。

環保局指出，近期已完成「屏東縣大枋寮區域性垃圾衛生掩埋場綠化園區」計畫規畫設計案，經費約8千多萬，等環保署核定該項補助計畫，即可辦理工程發包，可改善老舊的大門、圍牆及場內道路外，更在場內外全面性植栽綠美化工作，朝掩埋場公園化的目標邁進。