公有掩埋場分級考核 屏東縣首次獲優等獎原因曝光
屏東縣府環保局繼109年度崁頂垃圾焚化廠查核評鑑獲全國優等獎後，今年度環保署辦理110年度公有掩埋場分級查核工作考核，榮獲縣市政府鮮少獲得「優等獎」，創歷年來佳績，也是首次拿下優等獎，環保局指出，洗刷多年來民眾對掩埋場觀感不佳的印象，將朝向掩埋場公園化的目標邁進。
縣長潘孟安說，為徹底改變民眾對掩埋場不良觀感，環保局除定期督導縣內掩埋場設施結構物是否良好，與定期查驗地下水監測井水質是否符合法規標準外，近年來積極向環保署爭取補助經費，針對仍在使用中的枋寮掩埋場力求環境改善。
環保局長顏幸苑說，枋寮掩埋場朝多功能資源再利用園區，今年已完成枋寮掩埋場一期活化再利用工程，經費約7千多萬元，以增加焚化爐飛灰穩定化合物的掩埋空間，減少約計23億元處理費用支出。另設置垃圾全分選廠使垃圾減量均質化，增設廚餘堆肥廠及更新農業廢棄物破碎設備，使廢棄物處理再生利用。啟動掩埋場內消防及監視設備計畫，添購具有消防功能的灑水車、增設消防泵浦、蓄水池及監視設備等。
環保局指出，近期已完成「屏東縣大枋寮區域性垃圾衛生掩埋場綠化園區」計畫規畫設計案，經費約8千多萬，等環保署核定該項補助計畫，即可辦理工程發包，可改善老舊的大門、圍牆及場內道路外，更在場內外全面性植栽綠美化工作，朝掩埋場公園化的目標邁進。
顏幸苑說，屏東縣家戶垃圾改採焚化處理後，枋寮掩埋場已轉型成處理飛灰穩定化合物場所，且規畫成為多功能資源再利用園區。為使縣內已封閉復育後的掩埋場仍發揮功能，環保局積極推動轄內掩埋場設置太陽能光電，目前有鹽埔鄉及九如鄉掩埋場設置完成，另有3個掩埋場，潮州、南州與長治建置中，使掩埋場永續經營，挹注屏東縣邁向低碳綠能大縣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言