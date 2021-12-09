高市推國際施打站響應熱烈 下午再加開一場

因應Omicron新型變異株的威脅增加，高雄市衛生局結合海洋局、移民署南區高雄市專勤隊及鮪魚、魷魚、圍網等公會，今天上午在前鎮區漁民服務中心1樓中庭開設國際疫苗接種站，現場提供多國語言翻譯服務，共292人接種，由於外籍人士響應熱烈，今午4點30分再加開一場次。

高市衛生局為鼓勵民眾踴躍接種疫苗，6日起在社區接種站打莫德納疫苗就送200元超商或家樂福禮券，3天來已超過1萬多人接種，約1500人是隨到隨打，回響不錯。

另為提升外國人士疫苗接種率，衛生局再結合海洋局等單位今起推出國際友善接種站，提供有英文、越南文、泰文及印尼文等翻譯服務，民眾完成接種可獲得便當盒及洗衣粉等生活好物。

衛生局表示，凡年滿18歲以上，未完成第1、2劑及距完成第2劑(不限疫苗類別)接種滿5個月的民眾，都可至前鎮漁民服務中心現場登記接種，不必事先預約；國際移工可持居留證(無論是否逾期)或中華民國統一證號基本資料及健保卡，即可接種。