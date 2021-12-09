高市國際友善接種站受外籍人士歡迎 加開下午場

高雄市衛生局今天在前鎮區漁民服務中心開設有英文、越南文、泰文及印尼文翻譯服務的莫德納疫苗接種站，獲外籍人士熱烈響應，下午再加開時段至4時30分，可隨到隨打。

高雄市政府衛生局發布新聞稿表示，今天在高雄市前鎮區漁民服務中心1樓中庭開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗接種站，加開服務時段下午1時30分至4時30分，現場登記免預約，且有英文、越南文、泰文及印尼文等翻譯服務，呼籲民眾把握時間踴躍利用。

衛生局表示，今天偕同海洋局與移民署南區高雄市專勤隊及鮪魚公會、魷魚公會、圍網公會開設國際友善接種站，並贈送接種民眾便當盒及洗衣粉等生活好物，獲外籍人士熱烈響應，上午總計接種292人，加開下午時段。

衛生局提醒，莫德納疫苗接種條件為年滿18歲以上，未完成第1、2劑及距完成第2劑接種滿5個月的民眾；另外國際移工可持居留證（無論是否逾期）或中華民國統一證號基資表及健保卡，即可接種。

衛生局也說，接種疫苗所提供的基本資料，不會作為治安機關針對失聯移工進行查處使用，民眾可安心接種。

衛生局提醒，接種需攜帶健保卡，如為接種COVID-19第2、3劑疫苗者，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡），並於接種前評估時向醫生說明過往疫苗接種史；若現場遇大量人潮將啟動流量管制，呼籲民眾耐心等候。

高雄市6日起陸續在賣場、行政大樓、各區衛生所等地方開設共33個社區接種站，並贈送接種民眾200元超商、超市禮券，衛生局統計至8日共已服務逾萬人，其中現場登記隨到隨打人數約1500人。