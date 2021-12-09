暖冬致屏東紅豆未結莢 立委向中央爭取天災救助

屏東紅豆因口感綿密遠近馳名，新園鄉農會最近卻發現，今年紅豆遇到乾燥、不冷的極端氣候，導致紅豆未結莢、無法收成災情；接獲陳情的立委周春米昨邀高雄農改場、縣府農業處、鄉公所會勘，請公所彙報縣府，再申報農委會認定、勘查；她並當場致電農委會主委陳吉仲要求儘速辦理，只要符合天災救助標準，就啟動救助機制；縣農會總幹事廖展毅說，縣內其他產區也有相同情形，主要是薊馬害蟲造成。

周春米表示，新園鄉的紅豆園種植面積超過500公頃，萬丹、崁頂、東港等鄉鎮也有大規模種植，今年卻因為極端氣候因素，導致9成的紅豆發生「未結莢」、「結莢過少」、「小欉」，完全無法收成災情，農民憂心忡忡。

新園鄉紅豆農說，這種反常的乾燥、不冷天氣，是30年來未見的情形，12月是準備採收的時候，就算用心栽種、照顧，卻遇到枯萎未結莢的異變，都不好意思跟親朋好友說這是自己種植的紅豆園，實在是有苦難言。

縣農會總幹事廖展毅說，紅豆是屏東縣重要冬季作物，種植面積近3000公頃，是全國主要產地，本月將進入採收期，卻發生罕見的未結莢災情，主要是今年冬天天熱、少雨，薊馬害蟲造成，紅豆發生「未結莢」就無法收，各產區都有相同情形，受影響程度不一，已請各農會回報。