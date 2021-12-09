天氣乾燥又不冷 屏東新園9成紅豆無法收成

屏東縣新園鄉農會向民進黨立委周春米陳情，今年有9成紅豆因乾燥、不冷的氣候發生未結莢、小欉等情況無法收成；農委會主委陳吉仲承諾只要符合天災救助標準，就會啟動相關機制。

民主進步黨籍立法委員周春米今天發布新聞稿表示，接獲屏東縣新園鄉農會陳情，今年紅豆遇到乾燥、不冷的氣候，導致紅豆未結莢，無法收成。

新園紅豆農民表示，今年這種反常乾燥、不冷的天氣30年來前所未見，就算用心栽種照顧，卻在準備採收的12月份遇到枯萎未結莢等異變，「都不好意思跟親朋好友說這是自己種植的紅豆園」，實在有苦難言。

周春米表示，新園鄉紅豆種植面積超過500公頃，萬丹、崁頂、東港等鄉鎮也有大規模種植，然而今年卻有9成的紅豆發生「未結莢」、「結莢過少」、「小欉」，而完全無法收成的情形。

周春米指出，已致電農委會主委陳吉仲，陳吉仲承諾只要符合天災救助的標準，就會啟動認定及救助機制。周春米也說，已邀集高雄農改場、屏東縣農業處、鄉公所會勘、彙整速報表給屏東縣政府，並申報至農委會進行認定、勘查。

周春米表示，農委會、屏東縣政府應針對類似農作物面對極端氣候受影響的情形，儘速和商業保險公司洽談，研議建立合理紅豆農作物保險產品，讓農民有更多保障及選擇。