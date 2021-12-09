英特格擴大投資高雄新廠 陳其邁盼帶北漂青年返鄉

美商英特格昨天宣布擴大投資南科高雄園區的新廠區至約1.6萬坪，將成英特格全球最大的製造基地。高雄市長陳其邁今天表示，盼吸引更多北漂青年返鄉、增加高雄年輕人就業機會。

美商英特格（Entegris）昨天宣布擴大在台灣投資設立的全新廠區，未來3年投資金額將從原計畫的新台幣60億元增至約140億元，南科高雄園區的新廠房總面積將從原計劃2萬7000平方公尺（約8168坪）擴增至5萬4000平方公尺（約1萬6335坪），完工後將是英特格全球最大的製造基地，預估可創造約140億元年營收。

高雄市長陳其邁與多名民進黨籍立委、議員今天早上在高雄捷運前鎮高中站外宣傳4大公投「4個不同意」的主張，接受媒體聯訪時表示，台積電是第一隻南飛的燕子，相信會帶來更多來半導體產業，並希望能吸引更多北漂青年返鄉、為高雄增加更多年輕人的就業機會。

陳其邁說，英特格是台積電、英特爾、三星等國際大廠供應商，在全球半導體供應鏈占有重要地位；希望隨著這些國際廠商進駐台南和高雄、形成供應鏈，能讓台灣在全球半導體的地位可以更加穩固、更有競爭力。

他表示，除招商外，成功大學亞灣校區的半導體學院也已正式成立，盼透過產學合作，一方面嫁接到產業、一方面也跟高雄幾所重要科技大學合作，形成完整人才培育、養成跟訓練的基地，「相信不管是在土地和人才上，南部地區都能供應無虞」。