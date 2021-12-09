貼近在地 金門氣象站製播天氣預報鄉親有感

金門和台灣本島隔著台灣海峽，中央氣象局的天氣預報偶爾會與本地民眾感受有出入；為此，金門氣象站嘗試自行播報氣象，雖然技術未臻成熟，但鄉親有感，肯定氣象站滿足需求。

金門氣象站主任曹嘉宏接受媒體記者聯訪時表示，由於金門地理位置特殊，對天候變化的感受，與台灣地區民眾不盡相同，中央氣象局的氣象資訊，有時會對本地民眾帶來困擾。

曹嘉宏說明，大陸冷氣團幾乎同步影響台灣和金門；但春季華南雲雨系東移過程中，金門會先受到影響，台灣民眾可能要至半天或一天才能感受到。再如，颱風通常是從東邊往西邊移動，在颱風離開台灣後，台灣的媒體記者已轉而接續報導災情新聞，但此時颱風才侵襲金門，金門民眾會納悶「為什麼氣象局沒有提供颱風資訊」？

曹嘉宏說，中央氣象局的資訊必須透過媒體傳達給民眾，有別於中央氣象局站在台灣本島的立場播報氣象，「我們的預報如果做起來，對金門民眾會有很大的幫助」。

不過，曹嘉宏說，氣象站的主要工作在觀測，受限於人力、器材，氣象站以往無力涉足播報這個區塊。拜社群媒體盛行之賜，看到鄉親的需求，加上8月間，立委陳玉珍要求中央氣象局加強對金門氣象資訊服務，縣政府也予以支持；因此，金門氣象站開始嘗試自行製播氣象預報。

曹嘉宏表示，氣象站的氣象預報都是根據彙整中央氣象局的資料，準確度沒有問題，但試著簡化到以民眾聽得懂的語言播報，例如，與其報告氣溫度數，不如直接告訴民眾，是否需要穿外套，或者是出門不必帶太多衣服等等，畢竟有些民眾對溫度數字是無感的。

金門氣象站在2004年設站，在台灣地區算是較年輕的觀測站，目前員工6人。曹嘉宏說，他們只能以公餘時間播報氣象，利用一個螢幕和一台電腦，在YouTube和金門氣象站臉書粉絲專頁播放。幾個月下來，他直言技巧生疏，呈現效果並不十分理想，但感謝鄉親捧場，不時按讚鼓勵。

目前金門氣象站每星期四更新預報內容。曹嘉宏說，之所以固定在週四更新，目的在以週五和週六日的氣象預報為重點，方便週末來金旅遊人士參考。

曹嘉宏說，金門氣象站的預報水準比起專業的氣象預報，還是有一大段距離；而且受限於氣象法，災害型氣候只能由中央氣象局對外播報；未來颱風季節，金門民眾要如何獲得第一手資訊，還有待突破法規限制。