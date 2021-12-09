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影／美呆了！高雄大港橋出現6公尺高巨花

聯合報 / 影／美呆了！ 高雄大港橋出現6呎高巨花
曾在2019繽紛雪梨燈光音樂節展出的「巨人的夢幻花園Trumpet Flowers」經過安裝測試後，今天在高雄駁二藝術特區登場。圖／高市文化局提供
曾在2019繽紛雪梨燈光音樂節展出的「巨人的夢幻花園Trumpet Flowers」經過安裝測試後，今天在高雄駁二藝術特區登場。圖／高市文化局提供

台灣燈會明年重返高雄，主展場之一的駁二藝術特區近來連連有「彩蛋」，大港橋旁的淺三碼頭上出現比人高出兩三倍的巨人花園，這件在2019繽紛雪梨燈光音樂節展出的「巨人的夢幻花園Trumpet Flowers」經安裝測試後，今天正式登場。

高雄市副市長史哲表示，台灣燈會每件作品選件與佈局都經過審慎評估，期能在高雄夜色中完美呈現，也期待民眾賞燈時感受燈光藝術與高雄地景環境結合的城市魅力。為讓「巨人的夢幻花園」與所在環境產生恰當的比例關係，這項作品經過多次討論與定位，希望結合高雄獨特的海灣環境，從白天、黃昏、到夜晚都是夢幻場景。

文化局長王文翠指「巨人的夢幻花園」由54朵高約2.5公尺到6公尺不等的巨型喇叭花所組成，由澳洲Amigo&Amigo燈光互動設計工作室創作，曾在2019繽紛雪梨燈光音樂節中大放異彩。這次作品來到高雄，入夜後更將有五光十色的光彩變換，搭配花朵間傳出的樂曲，在海風中散播著悠閒自在的氣息，將扭轉碼頭工業風。

「巨人的夢幻花園」作品經巧炒燈光設計，再結合高雄獨特的海灣環境，從白天、黃昏、到夜晚都是夢幻場景。圖／高市文化局提供
「巨人的夢幻花園」作品經巧炒燈光設計，再結合高雄獨特的海灣環境，從白天、黃昏、到夜晚都是夢幻場景。圖／高市文化局提供
「巨人的夢幻花園」作品經巧炒燈光設計，再結合高雄獨特的海灣環境，從白天、黃昏、到夜晚都是夢幻場景。圖／高市文化局提供
「巨人的夢幻花園」作品經巧炒燈光設計，再結合高雄獨特的海灣環境，從白天、黃昏、到夜晚都是夢幻場景。圖／高市文化局提供
「巨人的夢幻花園」作品結合高雄獨特的海灣環境，營造夢幻場景。圖／高市文化局提供
「巨人的夢幻花園」作品結合高雄獨特的海灣環境，營造夢幻場景。圖／高市文化局提供
「巨人的夢幻花園」作品結合高雄獨特的海灣環境，營造夢幻場景。圖／高市文化局提供
「巨人的夢幻花園」作品結合高雄獨特的海灣環境，營造夢幻場景。圖／高市文化局提供
「巨人的夢幻花園」作品經巧炒燈光設計，再結合高雄獨特的海灣環境，從白天、黃昏、到夜晚都是夢幻場景。圖／高市文化局提供
「巨人的夢幻花園」作品經巧炒燈光設計，再結合高雄獨特的海灣環境，從白天、黃昏、到夜晚都是夢幻場景。圖／高市文化局提供

台灣燈會 碼頭 雪梨

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