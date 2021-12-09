千年老聚落展現新魅力 瓊林街屋修復令人驚豔

經過5年整治、補強和拉皮，金門瓊林聚落裡的傾圯殆盡、宛如廢墟的古厝，還有從清朝到軍管時期雜亂無章的街屋，完成整舊如舊，散發生命力，讓瓊林這個千年老聚落展現新魅力。

文史工作者指出，瓊林原名「平林」，北宋年間，蔡氏族人從福建同安遷到此地，距今千年；明朝熹宗因平林進士蔡獻臣在朝為官，學問純正，賜里名為「瓊林」。

文化部核准的再造歷史現場「瓊林蔡氏千年聚落風華再現」專案計畫，包括有形和無形文化資產保存，民國106年執行到今年底完成，總經費為新台幣2億元。

第3期工程最近完成驗收。執行者里埕設計工坊負責人李秀秀接受中央社記者專訪時表示，本期工程重點在整治軍管時期的街屋，除了保存傳統風貌，同時增加盥洗設備、廚房管線等生活機能，讓房子可以再利用。

李秀秀指出，民國50年代，瓊林為軍事要塞，軍方拆除幾棟閩南傳統二落古厝，開闢瓊義路作為交通要道，再興建一批加強磚造建築補償居民，這就是今天瓊林商店街的由來。

其中，「金玉發」雜貨店就是為了開闢街道，硬生生被「腰斬」一半。建築團隊進行結構補強、立面整修，尤其保留被砲彈波及磚塊剝落的外牆，一面牆左右不對稱的紋路，反而意外成為亮點。

至於3棟清代時期街屋，在軍管時期正立面改變為當代樣式，但建築內部都保留過去閩南式建築面貌；由於現在對面蓋滿房子，建築師封閉窗子改成置物櫃，另外增闢天窗，增加採光，古老的房子頓時明亮不少。

李秀秀說，瓊義路街區整體包括蔡氏宗親古蹟、軍管時期店屋、傳統宅第建築，各種不同時代紋理交疊，不同時期的建築留下不同的痕跡，正是本區風貌特色。

此外，不讓金沙鎮的「沙美摩洛哥」專美於前，這次同時整治了幾間頹屋，並打造木製座椅，民眾可以坐在椅子上，遙想閩南傳統建築結構之美。有些柱子留有國軍駐紮時刻的文字，也成為時代印記。

「瓊林蔡氏千年聚落風華再現」成果展展到12月12日。整修後的街屋現在開了幾家文創商品店，文化局表示，雖然有遊客說街屋整治得很活潑有趣；但也有廠商抱怨人潮遠不如陽翟老街，打算成果展後將街屋再變回倉庫。

李秀秀建議培育在地鄉親經營街屋，最好能夠有一位領頭羊帶領，並接納外地人；她認為，只要有好的商品，即使地處再偏僻也能吸引人，深信瓊林老街有機會再現風華。