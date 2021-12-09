小琉球「迎王」今晨燒王船送王 登錄縣定民俗文化資產

屏東東港溪流域3鄉鎮迎王平安祭典，壓軸的小琉球迎王3日登場，最後的「燒王船」送王儀式今天凌晨3時在中澳沙灘完成，送返本科代天巡狩的朱大千歲返天庭繳旨，戊戌正科迎王正式落幕，鄉親相約3年後再見；小琉球三隆宮迎王平安祭典，既東港東隆宮迎王之後，登錄為無形文化資產，縣長潘孟安在明華園天字團演出前前往頒贈證書，今年祭典別具意義。

潘孟安說，琉球迎王從1925年後獨立舉行，一開始採簡單遶境，1985年正式擴大舉辦迎王祭典並建造王船，發展出不同於東港迎王的特色，遊縣吃縣、遊府吃府、躦轎腳、攔轎喊冤、辦案等更是小琉球迎王祭典活動特色；屏東三大迎王都是全國重要的文化底蘊與驕傲，期盼在眾神庇佑以及眾人努力下，永久傳承保存無價的文化。

仿古王船昨天一早從三隆宮旁的王船廠遷出後，由轎班拉繩遷行全島，有別於前幾天神轎遶境分4天遶4個角頭，王船遶境是大範圍遶境全島主要街道，巡航白沙尾福泉宮、大福福安宮、天南福安宮、上杉福安宮、碧雲寺及南潭中營福安宮；小琉球四周環海，港口巡境也是「遷船」的重點行程之一，依序會先到白沙觀光漁港、漁埕尾筏仔港、大福漁港、澳仔口漁港及杉板路漁港，藉此祈求保祐交通船、漁船平安，最後回到三隆宮廟埕，供信眾添載輜重。

今天凌晨1時，滿載信眾添載物資的王船從三隆宮遷出，長16台尺1寸的王船，升起桅杆掛起三張船帆，放在台車上送往中澳沙灘，經恭送千歲爺的儀式後，執事人員下令「鳴炮」，火舌開始上捲，王船慢慢被熊熊烈燄吞噬，象徵王船遊天河返天庭繳旨，千歲爺把這幾天遶境收服的魅魎邪崇及瘟疫等，也隨著王船火化灰飛煙滅。

在王船燒化同時，祭典人員會廣播要求轎班將涼傘收起來，魯笠腰帶等取下，不可以再打鼓、大聲喧嘩，迎王平安祭典最後一個儀式燒王船遊天河，是在「偃旗息鼓」中落幕；依舊例王駕離去，立刻偃旗息鼓，3天之內不得有鞭炮聲、鐘鼓、戲曲之聲，一恐王駕誤以為地方再有迎駕之意而回，二則防瘟神疫鬼尋跡而回。