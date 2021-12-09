屏東南國音樂節「藝起來搖擺」演藝廳下雪了！

迎接溫馨耶誕，屏東演藝廳與藝術館雙館規畫一系列耶誕節展演活動，戶外廣場設置應景的耶誕裝置以及驚喜雪花，近日夜間點燈，民眾開心直呼「屏東演藝廳下雪了！」，紛紛搶拍照。

屏東縣政府表示，12月10日起參加南國音樂節並完成打卡按讚，可獲得限量聖誕夢獸口罩一枚，數量有限，送完為止，邀請民眾「藝起來搖擺」，留下最美的耶誕回憶。

屏東南國音樂節「藝起來搖擺」耶誕系列活動，自12月11日起有一系列精彩節目，包括古舞團〈三種追尋〉舞蹈演出、屏東聯合管樂團X快樂鳥故事劇場最新跨界聖誕演出〈一定有辦法！〉 、國內知名小提琴家〈蘇顯達自法返國35年獨奏會 〉等售票節目外，每周演藝廳及藝術館的戶外廣場也邀請知名樂手現場演出，〈遇見皮耶左拉 〉手風琴與探戈演出、〈童唱聖誕 〉阿卡貝拉音樂會、〈聖誕下午茶〉爵士四重奏，以及蒂摩爾古薪舞集所帶領〈斜坡上的Zemiyan四步舞〉互動體驗等豐富的活動，歡迎民眾自由聆賞。

文化處表示，今年耶誕節特別規畫多場戶外演出，也打造應景的耶誕打卡區，除了超人氣藝術夢獸外，民眾還可在薑餅屋內繪製雪人小卡傳遞祝福，特定場次還會飄落雪花，搭配夜間光環境，晚上吸引不少民眾駐足拍照，感受節慶氛圍。活動詳情及購票方式請至屏東文化處官方網站或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。

另外，勝利星村舊好市集以耶誕為主題，於12月18 、19日下午3時至9時，各式文創手作攤位，精彩的馬戲表演及耶誕禮物交換Party，陪伴民眾提前歡度耶誕，可隨時關注勝利星村臉書。