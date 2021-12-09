高雄高爾夫俱樂部60年特刊贈市圖 高雄書專區添在地味
高雄高爾夫俱樂部成立一甲子，陳啟川文教基金會贊助出版《高雄高爾夫俱樂部60週年紀念特刊1961-2021》，基金會執行長兼高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫捐200本特刊，放置在高雄市立圖書館「高雄書」收藏專區。高雄高爾夫球場座落在環境優美的澄清湖畔，陪伴市民走過一甲子歲月，也是南台灣培養高球選手重鎮。
《高雄高爾夫俱樂部60週年紀念特刊1961-2021》委由高雄師範大學體育學系副教授金湘斌編纂，以高爾夫球場9大組成元素為主題，包含發球、長草、水池、沙坑、球道、界外、果嶺、旗桿、球洞，構建出高雄球場發展歷程，也保存屬於高雄市民的共同回憶。
陳建甫指出，1961年時任高雄市長的陳啟川，在省主席周至柔、何應欽將軍支持下，在澄清湖畔開闢高爾夫球場，成立「高雄高爾夫俱樂部」。1965年高雄球場擴建至18道球洞，乃是南台灣唯一國際標準高爾夫球場。此後，高雄球場在經由歷任理事長苦心經營及點滴積累，持續發揮其國際外交、體育教育、賽事競技、自然遊憩與市民服務等功能，不僅是高雄市著名的體育運動休閒園地，更是不可或缺的重要地景地標之一。
除專訪記錄球友、經理、員工、選手等重要人士珍貴記憶，也邀請專業人士撰寫「日治至戰後初期台灣高爾夫簡史」、「高雄高爾夫球場60年史」、「高雄高爾夫球場與周遭地區的地景變遷」、「鳥影尋蹤：高雄球場的飛羽精靈」等精采文章，搭配珍稀的歷史照片及圖說，帶領讀者深入淺出一探高雄球場60年來歷史變遷，一睹高雄球場深厚的人文底蘊與自然風采。
高雄市立圖書館代理館長林奕成說，《高雄高爾夫俱樂部60週年紀念特刊1961-2021》是一本記載高雄高爾夫球發展史重要檔案，也是高雄城市運動史最好見證，市圖作為一座文化資源大書庫，在總館4樓空間設立「高雄書」出版專區，有高雄中文類、高雄外文類、高雄視聽類、高雄政府出版品，關於高雄主題的文獻調查、歷史、地理、人文、名人、作家等，甚至包含旅遊資料，都能在高市圖檢索這些經典藏書，為想進一步認識高雄者開啟一扇窗。
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