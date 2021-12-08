重現酒家菜風華 六龜公所邀餐飲業者學「雞仔豬肚鱉」
高雄市六龜區公所為重現歷史建築「池田屋」的酒家菜風華，開辦「酒家菜懷舊美食研習班」邀在地餐飲業者共17人學習魷魚螺肉蒜、佛跳牆等9道酒家菜料理，今天以辦桌方式舉辦成果發表，區長陳昱如表示，期望藉由酒家菜技術推廣，透過美食佳餚吸引民眾到此觀光。
六龜區公所表示，六龜老街上的「池田屋」90多年歷史中有近5年的時間，是由台灣人經營酒家，為了重現當年風華，公所辦理「酒家菜懷舊美食研習班」因池田屋內部不能用明火，課程教室借用六龜里辦公處，望藉由老師的酒家菜講解，從食材的處理、醃製、料理及烹煮，讓學員了解在地資源與文化。
今年5月開辦課程，原定含成果發表共有10堂課程，學習魷魚螺肉蒜、佛跳牆、排骨酥燉蘿蔔、雞仔豬肚鱉及雜菜湯等9道酒家菜，中間因疫情暫停，直到今年11月疫情緩和才重新上課。
參與學員因平時還有餐廳要經營，今天上午11點開始準備，或是前一天先做好料理前置作業，再一起帶到六龜里辦公處，邀陳昱如與在地餐飲業者等人一起吃辦桌，六龜區公所指出，民眾如果想吃這些酒家菜，可以電話提前預約。
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