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台東太平溪水防道路工程 縣議會要求暫停施工

中央社 / 台東縣8日電

台東縣政府新闢「太平溪右岸3號堤防水防道路」光明社區段，因居民有異議，台東縣議會要求暫停施工。台東縣政府表示，尊重縣議會決議，等社區有共識後再施工。

太平溪右岸水防道路工程，引起光明里東糖街居民不滿，11月2日向台東縣議會陳情，建議台東縣政府維持水防道路僅作為防汛、搶險運輸所使用，若增為兼作一般道路使用，對當地居民生活影響甚鉅。

7日晚上台東縣議會召開公聽會，由副議長林琮翰主持，包括陳志峰、林參天、黃治維、林威志、李建智、陳政宗等議員及鄭崗山議員助理、吳景槐議員助理、王文怡議員助理、台東市民陳慶忠等人參加，光明里居民近百名民眾到場。

台東縣議會今天發布新聞稿表示，昨晚公聽會中民眾紛紛提出許多意見，包括，噪音、防洪牆高度、僅供水防搶修道使用等等建議，另現場議員也要求縣政府應與民眾做好溝通討論等建議。

公聽會最後由林琮翰裁示，政府公共工程應與民眾需求取得最大公約數，因台東縣政府目前未提供相關資料及與民眾取得共識，而這道路也非急迫性需求開通，決議這工程即日起暫緩施工至111年1月7日再次召開公聽會，給予縣政府30天準備提出以當地區居民為最大利益最佳方案。

台東縣議會表示，議會於11月3日將居民陳情內容函轉台東縣政府，然縣政府將近一個月時間後才函覆，且內容完全漠視請願陳情書內容，迴避問題重點及未提供相關資料，完全未作正面回應，屢次迴避陳情問題；不但沒有應居民要求盡快召開公聽會正面面對群眾，反而公然採取到光明社區逐戶私下接觸居民，如此動作顯然不是正常友善行政程序，使得光明社區居民感到無助及惶恐。

台東縣政府建設處長許瑞貴今天接受記者電話訪問時表示，尊重台東縣議會決定，民眾陳情路段暫停施工，不過，有關排水落燈方面有安全量繼續施工，路面則不鋪柏油路面，等民眾取得共識後再決定後續。

台東 平溪

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