旅台金門青年子弟返鄉尋根之旅 探訪原鄉的美好

疫情稍緩，讓了讓年輕旅台子弟與金門原鄉有進一步連結，並鼓勵旅台青年返鄉創業，金門縣府近期舉辦旅台金門青年子弟返鄉尋根之旅，25名年輕人透過參訪與成果發表會的形式，展開了金門尋根秘寶之旅。

據籌辦單位台灣金門青年團同鄉會理事長周瑋婷表示，旅台青年們平常回金門的時間較少，一年頂多逢年過節的時候才返鄉看家人，實際上也不太認識金門，因此青年團同鄉會便積極籌辦這個活動，帶大家回金門認識這片土地。

這次活動邀請原籍金門之旅台青年，參加者只要負擔往返台金機票，其他膳食參訪活動費由金門縣政府補助經費負擔。此次尋根活動和以往不太一樣，特別結合導覽講授、實地參訪、文化體驗、自主探索四個目標，讓旅台金門青年子弟不僅遊覽金門景點，更需要主動探索自己的根。

活動還去參訪包括山后民俗文化村閩式聚落、水頭聚落、南石滬公園花崗岩地景、沙美陽翟老街、羅厝媽祖公園、料羅濱海公園等地，還首次搭上藍色公路海上客輪，從海上認識家鄉，探訪金門周邊列島，如復興嶼、猛虎嶼、大、二膽嶼、檳榔嶼、金門大橋，藉精彩有趣的活動，讓旅台青年子弟更深入了解原鄉歷史及風土民情。

活動中也安排一項特別任務，讓學員們分組尋根回自己的村落，發掘金門角落的美，並於活動最後一日舉辦「成果發表會」，讓每位成員彼此分享返鄉尋根的心得，以及與在地金門青年與長輩交流的歷程，讓回鄉不只是遊玩，還有鄉土學習與人情溫故。