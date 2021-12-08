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屏東分署吸金威力十足 法拍進帳占全國3成

中央社 / 屏東縣8日電

法務部行政執行署屏東分署今天表示，昨天辦理「123聯合拍賣會」，不動產共進帳新台幣8504萬4009元，在全國13分署12月聯合拍賣總拍定金額中，屏東分署即貢獻3成多，吸金威力十足。

屏東分署今天發布新聞表示，坐落於屏東科技產業園區的2000多坪廠房，4拍底價為6905萬6550元，在搶標中，由光電業者以8124萬3009元得標，溢價1218萬6459元，開標時引起現場一陣驚呼。

廠商得標還有件插曲。屏東分署指出，這次不動產投標為現場投標兼採通訊投標，通訊投標應在開標日前一日將投標文件寄達分署「屏東北平路郵局第49號信箱」；但得標人3日將投標文件寄到分署建豐路地址。分署人員警覺並未拆封，立刻通知聯絡當事人要來分署取回，因為內含1000餘萬元保證金票據。當事人取回文件前數日寢食難安，幸好當天改以現場投標順利搶標成功。

屏東分署說明，這次不動產買氣暢旺，另一筆坐落於萬丹鄉的土地持分，一拍底價240萬元，由土地共有人及地上房屋所有人共同以380萬1000元得標，溢價率高達58.38%。

屏東分署表示，昨天同時拍定汽車2部、機車3部，以及陽信商銀股票1457股，單日就為國庫入帳8519萬1793元。全國13分署12月聯合拍賣總拍定金額高達2億5195萬6337元，屏東分署即貢獻其中3成多，成績亮眼。分署今年已為國庫徵起近6億元，可說是含金量超高的機關，吸金威力十足。

這次拍賣尚未拍出的汽機車與不動產，以及尚未初登場的物件陸續上架中，將在111年1月4日拍賣。有興趣的民眾可參閱屏東分署官網及LINE訊息尋寶。

屏東 吸金 萬丹

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