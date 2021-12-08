高師大攜手農產合作社及協會 力推新農業與生物科技

高雄師範大學落實核心產業特色人才培育「新農業與生物科技」計畫，今天與有限責任高雄市善耕農產品生產合作社、屏東縣里港鄉阿里港農業發展協會及台灣發明協會，共同簽署合作備忘錄，由校長吳連賞、理事長黃淑娟、理事長楊金城及顧問金國蕙，分別代表單位簽署。

善耕農產品生產合作社理事長黃淑娟表示，合作社加入策略聯盟合作夥伴，可以提供農業一級生產體驗活動，讓學生認識有機農業對環境的重要性；二級加工產業，落實如何善用有機食材；三級行銷推廣，養成農業生力軍，一起護持有機農業，打造農村美樂淨土，讓自然與萬物和諧共生共榮。

阿里港農業發展協會理事長楊金城說，作爲屏東最具規模的民間農業團體組織，協會任務重點在於促進農民生產技術及品質交流，協助農民產銷履歷認證，建立行銷平台，强調有責任在新型農業發展上，銜接產學合作資源，讓農業步向升級之路。協會策略長蘇一明分享他的巧克力研發故事，以及運銷合作社的成長歷程，希望透過彼此合作，創造雙贏。

台灣發明協會顧問金國蕙說，發明協會專司辦理國内外發明展及專利研討會，感佩高師大對技術創新與培育人才的努力及成效。