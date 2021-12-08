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高師大攜手農產合作社及協會 力推新農業與生物科技

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄師範大學與有限責任高雄市善耕農產品生產合作社、屏東縣里港鄉阿里港農業發展協會及台灣發明協會，共同簽署合作備忘錄。圖／高師大提供
高雄師範大學與有限責任高雄市善耕農產品生產合作社、屏東縣里港鄉阿里港農業發展協會及台灣發明協會，共同簽署合作備忘錄。圖／高師大提供

高雄師範大學落實核心產業特色人才培育「新農業與生物科技」計畫，今天與有限責任高雄市善耕農產品生產合作社屏東縣里港鄉阿里港農業發展協會及台灣發明協會，共同簽署合作備忘錄，由校長吳連賞、理事長黃淑娟、理事長楊金城及顧問金國蕙，分別代表單位簽署。

善耕農產品生產合作社理事長黃淑娟表示，合作社加入策略聯盟合作夥伴，可以提供農業一級生產體驗活動，讓學生認識有機農業對環境的重要性；二級加工產業，落實如何善用有機食材；三級行銷推廣，養成農業生力軍，一起護持有機農業，打造農村美樂淨土，讓自然與萬物和諧共生共榮。

阿里港農業發展協會理事長楊金城說，作爲屏東最具規模的民間農業團體組織，協會任務重點在於促進農民生產技術及品質交流，協助農民產銷履歷認證，建立行銷平台，强調有責任在新型農業發展上，銜接產學合作資源，讓農業步向升級之路。協會策略長蘇一明分享他的巧克力研發故事，以及運銷合作社的成長歷程，希望透過彼此合作，創造雙贏。

台灣發明協會顧問金國蕙說，發明協會專司辦理國内外發明展及專利研討會，感佩高師大對技術創新與培育人才的努力及成效。

高師大校長吳連賞表示，學校與高雄市善耕農產品生產合作社、屏東縣里港鄉阿里港農業發展協會及台灣發明協會簽署合作備忘錄，感謝理學院洪院長與生科系廖前主任的促成。高師大在高教深耕「新農業與生物科技」上，加強與簽署合作方，有更綿密的合作交流和產學合作。

高師大校長吳連賞（左二）與有限責任高雄市善耕農產品生產合作社、屏東縣里港鄉阿里港農業發展協會及台灣發明協會，共同簽署合作備忘錄。圖／高師大提供
高師大校長吳連賞（左二）與有限責任高雄市善耕農產品生產合作社、屏東縣里港鄉阿里港農業發展協會及台灣發明協會，共同簽署合作備忘錄。圖／高師大提供

屏東縣 生產合作社 農民

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