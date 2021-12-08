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101退役鋼索蛻變藝術新生 藝術家康木祥世界巡展在高雄

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
雕塑大師康木祥謙稱自己不重要，台灣的名字才重要！記者徐如宜／攝影
雕塑大師康木祥謙稱自己不重要，台灣的名字才重要！記者徐如宜／攝影

雕塑大師康木祥世界巡展8日下午2點半在高雄市美術館舉行，康木祥挑戰極具難度的創作，將101大樓電梯退役鋼索賦予新生。

台灣雕塑大師康木祥以101大樓電梯退役鋼索作為創作媒材，打造系列作品巡展海外，在歐洲與美國許多城市與藝術節中展出後，作品自高雄港登岸返回台灣，今天起在高美館湖畔廣場、衛武營國家藝術文化中心戶外草地以及中鋼總部大樓戶外空間，展出5件大型作品，最大一件重達11噸。

今天開幕活動中，高雄市副市長史哲、文化局副局長簡美玲、高美館館長李玉玲、衛武營副總監郭遠仙、中鋼公司董事長翁朝棟，以及高雄市鋼鐵經營協會理事長王隆興、建築師許榮江等人，都到場見證支持，感受藝術家堅韌而富強烈熱情與張力的創作。

史哲表示，高雄是台灣工業重要城市，更是台灣產業經濟通往世界的大門，城市在這幾年成功轉型，從工業逐步邁向智慧科技與人文藝術，更是打造城市美學的先鋒之一。如同鋼索從電梯纜繩成為藝術作品，象徵了重生與新生，更是人類對於未來生活的美好盼望。

康木祥挑戰極具難度的創作，將退役鋼索賦予新生，轉化為藝術新生命。一系列作品從台灣出發，在瑞士蒙特勒雙年展、德國柏林波茲坦廣場、漢堡市政廳前廣場、法國巴黎YIA藝術博覽會、美國紐約百老匯大道時尚特區、華盛頓雙橡園、紐澤西雕塑公園國家的城市與藝術節巡迴展出，以藝術鏈結世界，獲得國際好評，讓世界認識台灣也感動了西方觀眾。

康木祥謙稱自己不重要，台灣的名字才重要！在他眼中鋼索有能量，拉近人文、企業，連結世界的夢想。這一趟重生的過程，是無限生命的延續。這是一份榮耀，也是獻給台灣最美的禮物。

李玉玲表示，在康木祥極富張力的創作方式中，以出生命與作品質量上的「重」，對比觀者所見之柔和線條的「輕」，無論遠觀近賞都展現了其作品強而有力的藝術能量。

「一線生命」策展人王焜生表示，在101大樓承載無數從地平面拉高俯瞰台北市、當退役後由藝術家康木祥再造生命奇蹟，成為由鋼轉柔，堅韌裡帶有強烈的人文情懷，更是東方哲學數千年來傳承的謙卑之心，以大愛看顧芸芸眾生。

「一線生命－康木祥雕塑展」在高美館展出。記者徐如宜／攝影
「一線生命－康木祥雕塑展」在高美館展出。記者徐如宜／攝影
雕塑大師康木祥作品「傷腦鯨」在高美館湖畔廣場展出。記者徐如宜／攝影
雕塑大師康木祥作品「傷腦鯨」在高美館湖畔廣場展出。記者徐如宜／攝影
「一線生命－康木祥雕塑展」在高美館、衛武營和中鋼總部大樓同步展出。記者徐如宜／攝影
「一線生命－康木祥雕塑展」在高美館、衛武營和中鋼總部大樓同步展出。記者徐如宜／攝影
「一線生命－康木祥雕塑展」在高美館展出。記者徐如宜／攝影
「一線生命－康木祥雕塑展」在高美館展出。記者徐如宜／攝影

電梯 高雄市

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