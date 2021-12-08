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前金門文化局長版畫展 呈現在地傳統建築之美

中央社 / 金門縣8日電

金門文化局長呂坤和創作不輟，10日起在文化局第一展覽館辦理以「庭院深深」為名的傳統建築系列版畫創作展，以版畫技法為媒介，呈現金門傳統建築之美，共展出70幅作品。

呂坤和接受中央社記者訪問時表示，兩岸分治後，金門成為烽火戰地近40年，都市化腳步緩慢，幾近是封閉狀態，無意中保留住傳統閩南式建築，沒有被都巿化瓦解。

呂坤和說，金門傳統建築既樸拙又具有巧思，都是匠師巧手慧心營造出的珍貴人文資產，是金門的寶貝也是國家的資產，具備世界遺產的文化價值。不過，這些古老建築因年代久遠，不少嚴重殘損，甚至瀕臨倒塌，急需搶修；由於數量相當多，繼承人複雜，其中不少人下南洋多年，整建修復困難。

有別於過去以彩墨作品呈現，這次呂坤和的作品以金門傳統建築為系列題材，利用新的媒材「柔版」呈現古厝的歷史與文化的厚度，少部分以數位輸出呈現。他的老師、台灣版畫之父廖修平說，這是國內第一位利用新媒材技法來創作者，意義重大。

除了傳統建築系列題材作品，呂坤和還展出數張學生時代及教學生涯的舊版畫。談到其中民國72年的作品「早餐」，呂坤和說，當時同學帶來一張報紙，他便將報紙中的「渴盼自由」報導和他創作的土司聯想成為「自由和麵包」，完成了這部「早餐」作品。這是他台灣師範大學美術系的畢業作，同時入選台灣首屆「國際版畫雙年展」。

呂坤和3年前卸下金門縣文化局長一職。他在任內對金門文化工作投入極深，保存修復多間歷史建築或縣定古蹟等有形文化資產。他說，以版畫技法展現金門古厝之美，期盼喚起大眾對傳統建築的重視與愛護。

「庭院深深－呂坤和傳統建築系列版畫創作展」展到15日。

歷史建築 金門 文化局

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