高市農遊券加碼抽 抽中電視大獎的是你嗎？

振興疫後經濟，高雄市農業局針對農遊券推出加碼抽獎等活動，統計至11月底，高雄使用農遊券的家已收到2萬多張農遊券與五倍券，金額近7千萬，農業局預估高雄農業周邊消費，至少達2.1`億元經濟效益。首波百名得獎者已抽出，其中電視大獎由11月14日到過華一休閒農場消費的莊小姐抽中。

高市農業局表示，農委會推出面額888元的農遊券，高市府針對農遊券再加碼，包括抽獎及送高雄券，結果高雄可收農遊券的店家已收到2萬多張農遊券及振興五倍券！

依消費資料顯示，農業局指使用農遊券消費的包括華一休閒農場、元榆牧場、宏裕行花枝丸館、美濃區農會未來超市、高雄地區農會超市等，帶動不少地方農產品銷量。12月起將月月抽出100名幸運得主，獎項包括電視、生活家電、3C周邊、農特產加工品、飯店餐飲券。

農業局表示，民眾到使用農遊券及五倍券的合作商家，消費滿500元 送100元高雄券，滿1000元送200元高雄券，隨換隨用。首波抽獎沒中獎的民眾也會保留抽獎資格，可一路抽到明年5月止。