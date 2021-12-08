高雄開就賺近37億 精準引導振興消費落地

高市府「高雄開就賺」活動吸引振興5倍券消費落地高雄。依高雄銀行統計，截至11月底收到兌領5倍券金額36.87億元，推估至明年4月底所收5倍券總金額將比去年3倍券成長30倍。

依高雄市政府引國稅局最新統計，高雄住宿及餐飲業業績從今年7、8月的新台幣98億元，增加至9、10月的118億元，成長率達20.4%，顯示振興成效。此外，百貨業全數參與活動，普遍業績都有兩位數成長，業績提前達標；商圈夜市參與率達9成，業績成長3成至數倍。

財政局長陳勇勝指出，去年3倍券活動期8個月，高銀共被兌領2億4951萬7600元；今年光高雄券2個月就已被兌領近4億元，5倍券兌領金額更達36.87億元。由於財政部統計目前紙本5倍券兌換現金總額約達5成，推估明年4月底活動結束時，高銀所收5倍券將達70億元，比去年3倍券成長近30倍，充份驗證高雄券發揮功能，大幅吸引5倍券至受損產業消費。

除振興產業業績成長，經發局長廖泰翔也指出，截至11月底，高銀所收5倍券兌領金額36.87億元，其中與高雄券活動相關兌領金額約30.64億元，佔比高達83%。等於高雄券席捲整個振興卷消費導向。民眾持5倍券在高雄消費，都會優先考慮有搭配高雄券活動的店家，確實達成「緊貼中央振興資源，吸引全國高雄落地」政策目標。

高市府今天新聞稿表示，全國5倍券截至11月底已被兌領近5成，消費快速落地振興有感，高雄券搭上5倍券消費熱潮也已印製1600萬張共8億元的額度，換發效果熱烈，其中被兌領近4億元，迴響超過預期。

接續跨年、五月天演唱會、台灣燈會等大型活動陸續登場，高雄券將持續助攻刺激消費，整體活動經費除今年度以移緩濟急預算籌措共4億，以以及明年度編列3億元公務預算，若仍有不足，依法調度經發局主管促進產業發展基金支應。

高市府說明，「高雄開就賺」今年度活動經費來源是依「災害防救法」因應復健重建所需，依法調整今年度預算收支移緩濟急支應，在總預算內跨機關相互流用，包括公務人員退輔給付新台幣3億元、發行公債節省利息1億元，合計共4億元；此外明年度編列預算3億元，至於整體活動目前已透過高銀兌換約近4億元。

高市府強調，「高雄開就賺」活動整體預算會考量市府財政狀況，在不影響各區災防搶救所需經費前提下，檢討擴大移緩濟急的預算來源，同時援引去年3倍券期間振興嘉年華方案，經費若仍有不足部分則依「預算法」動用促進產業發展基金支應，相關預算動支都合乎相關規定。

「高雄開就賺」吸引全國各地消費者來高雄「開」5倍券「賺」高雄券。10月8日上路針對受疫情影響較為嚴重的百貨、旅宿及餐飲等商家推出消費滿額送高雄券活動，一推出在國慶連假期間搭配近10萬份商圈夜市券，瞬間引發消費熱潮，加上後續擴大對接中央八大部會券及第二波商圈夜市券，活動推出近兩個月來精準振興高雄庶民經濟成效。