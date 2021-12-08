快訊

獨／新北歡樂耶誕城傳意外 5歲外籍男童坐旋轉木馬遭夾斷3指

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

高雄開就賺近37億 精準引導振興消費落地

中央社 / 高雄8日電

高市府「高雄開就賺」活動吸引振興5倍券消費落地高雄。依高雄銀行統計，截至11月底收到兌領5倍券金額36.87億元，推估至明年4月底所收5倍券總金額將比去年3倍券成長30倍。

依高雄市政府引國稅局最新統計，高雄住宿及餐飲業業績從今年7、8月的新台幣98億元，增加至9、10月的118億元，成長率達20.4%，顯示振興成效。此外，百貨業全數參與活動，普遍業績都有兩位數成長，業績提前達標；商圈夜市參與率達9成，業績成長3成至數倍。

財政局長陳勇勝指出，去年3倍券活動期8個月，高銀共被兌領2億4951萬7600元；今年光高雄券2個月就已被兌領近4億元，5倍券兌領金額更達36.87億元。由於財政部統計目前紙本5倍券兌換現金總額約達5成，推估明年4月底活動結束時，高銀所收5倍券將達70億元，比去年3倍券成長近30倍，充份驗證高雄券發揮功能，大幅吸引5倍券至受損產業消費。

除振興產業業績成長，經發局長廖泰翔也指出，截至11月底，高銀所收5倍券兌領金額36.87億元，其中與高雄券活動相關兌領金額約30.64億元，佔比高達83%。等於高雄券席捲整個振興卷消費導向。民眾持5倍券在高雄消費，都會優先考慮有搭配高雄券活動的店家，確實達成「緊貼中央振興資源，吸引全國高雄落地」政策目標。

高市府今天新聞稿表示，全國5倍券截至11月底已被兌領近5成，消費快速落地振興有感，高雄券搭上5倍券消費熱潮也已印製1600萬張共8億元的額度，換發效果熱烈，其中被兌領近4億元，迴響超過預期。

接續跨年、五月天演唱會、台灣燈會等大型活動陸續登場，高雄券將持續助攻刺激消費，整體活動經費除今年度以移緩濟急預算籌措共4億，以以及明年度編列3億元公務預算，若仍有不足，依法調度經發局主管促進產業發展基金支應。

高市府說明，「高雄開就賺」今年度活動經費來源是依「災害防救法」因應復健重建所需，依法調整今年度預算收支移緩濟急支應，在總預算內跨機關相互流用，包括公務人員退輔給付新台幣3億元、發行公債節省利息1億元，合計共4億元；此外明年度編列預算3億元，至於整體活動目前已透過高銀兌換約近4億元。

高市府強調，「高雄開就賺」活動整體預算會考量市府財政狀況，在不影響各區災防搶救所需經費前提下，檢討擴大移緩濟急的預算來源，同時援引去年3倍券期間振興嘉年華方案，經費若仍有不足部分則依「預算法」動用促進產業發展基金支應，相關預算動支都合乎相關規定。

「高雄開就賺」吸引全國各地消費者來高雄「開」5倍券「賺」高雄券。10月8日上路針對受疫情影響較為嚴重的百貨、旅宿及餐飲等商家推出消費滿額送高雄券活動，一推出在國慶連假期間搭配近10萬份商圈夜市券，瞬間引發消費熱潮，加上後續擴大對接中央八大部會券及第二波商圈夜市券，活動推出近兩個月來精準振興高雄庶民經濟成效。

高雄券 夜市券

延伸閱讀

台積電高雄設廠 市府助未來百分百使用再生能源

振興經濟奏效 高雄農遊券店家已收券2萬多張

成大半導體學院設高雄分院 五大領域課程明年2月開課

高雄券預算倍增不受監督 藍綠議員要求市府設上限

相關新聞

高市農遊券加碼抽 抽中電視大獎的是你嗎？

振興疫後經濟，高雄市農業局針對農遊券推出加碼抽獎等活動，統計至11月底，高雄使用農遊券的家已收到2萬多張農遊券與五倍券，...

101退役鋼索蛻變藝術新生 藝術家康木祥世界巡展在高雄

雕塑大師康木祥世界巡展8日下午2點半在高雄市美術館舉行，康木祥挑戰極具難度的創作，將101大樓電梯退役鋼索賦予新生。

高師大攜手農產合作社及協會 力推新農業與生物科技

高雄師範大學落實核心產業特色人才培育「新農業與生物科技」計畫，今天與有限責任高雄市善耕農產品生產合作社、屏東縣里港鄉阿里...

大林蒲房子修繕陷兩難 市府：有安全疑慮仍需優先考量

高雄大林蒲遷村案今年3月召開地方開說明會後即沒有進一步下文，有居民因房子損壞，是否修繕陷兩難。高市都發局表示，大林蒲人數...

青年敢做夢 屏東大店長創業專書發表 學員「做就對了」

屏東縣政府開辦大店長課程，七年培育191名大店長，呈現精彩創業故事，精選32則品牌以「改變：屏生活」、「生意：屏本事」、...

火焰之舞屏東場今開賣！網路1小時完售 民眾苦排縣民票

「火焰之舞」踢踏舞劇到屏東，明年2月12日在田徑場演出，超過6000個席次，今起9點在寬宏售票開賣，縣府推出縣民專屬20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。