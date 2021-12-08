77歲陳金潭用心一甲子傳承南管樂音 獲金門文化獎殊榮

家住金沙鎮斗門里的陳金潭是知名的「南管樂達人」，近日才獲得第6屆「金門文化獎」的殊榮，學了一甲子南管的陳金潭說，感覺現在學的人越來越少，他認為要保存這項藝術，還是需要公部門帶頭來做；而他為免樂譜失傳，近年來也積極的抄存譜本，希望能為保留藝術貢獻一份心力。

陳金潭自幼學習南管音樂，精通各種樂器，尤擅長唱曲，所習曲子甚多，嗓音清亮激揚，行腔華麗婉轉，是當代男性曲家佼佼者，此外，他獲邀赴國外巡迴演出，只要媒體採訪，他必會強調自己是「金門人」，所組團名也都是金門，賣力為家鄉爭取曝光，堪稱是愛鄉表演家。

陳金潭說，他的祖父飾演提線木偶、父親是法師，平日也學習鼓吹樂，他從小耳濡目染下，對各種樂器，相當有興趣，他回憶，14歲起，就陸續拜了多位名師，有擅吹洞蕭的王清吟、擅長唱曲的黃容生與熟悉各項樂器的邱九如，前後學了快10年。

在多位名師的指導下，陳金潭有紮實的基本功，集各家大成，被譽為「青出於藍」，只是當時的金門謀生不易，年紀輕輕的他在親戚的介紹下，到台灣學做工，一做就是20多年。

「學南管像是有股魔力」，今年77歲的陳金潭說，他記得以前在台灣做土水師傅的時候，只要下班或放假時，他都會準時到同好家一起學南管，好在老婆很支持，不然他可能無法成名。

民國72年台灣主辦東南亞南管大會唱活動，陳金潭想說金門不能缺席，他就邀集李成國、薛永池、李朝奈、李梓良等人，組成金門南管樂團參加表演，沒想到一唱成名。

後來陳金潭與李朝奈、李成國等人同被台灣知名南管樂團「漢唐樂府」網羅，參與赴美國、歐洲、日韓等國巡迴演出，陳金潭皆為主要唱曲者，贏得頗多讚賞，是金門人中最多海外演出經驗的南管演出者。 甚至在陳水扁總統時期，還應邀到總統府去表演。

南管是很多元，除了唱曲，還有下四管響盞、雙鐘、叫鑼、四塊；上四管洞蕭、二絃、三絃琵琶，陳金潭說，他覺得唱曲最難學，因為南管最難的就是唱腔，要學唱南管首先要學泉州腔，其次，要學某些古代的音，陳金潭的演唱講究咬字吐詞，歸韻收音，聽過的人都相當折服。

陳金潭後來頻被邀請出國表演與復興劇團等校授課，讓他提前從工程界退休，民國82年，他應金沙國小邀約，返回金門協助籌組金沙國小南管樂團，84年又輔導沙中成立南管樂團，至此他將重心轉回金門。

陳金潭說，學南管需要「頭腔共鳴」，氣運丹田，所以學南管的前輩，很多都活到90多歲，問他征戰這麼多場大型演出怕不怕，陳金潭說，不會啦，就想像跟平常練唱一樣，自然就駕輕就熟。