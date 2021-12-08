振興經濟奏效 高雄農遊券店家已收券2萬多張

農委會配合振興五倍券推出農遊券，高市府再針對農遊券加碼抽獎等活動，市府統計，截至11月30日，高雄農遊券使用店家已收到2萬多張農遊券及振興五倍券，總金額近新台幣7000萬元。

高市農業局今天發布新聞稿表示，農委會推出農遊券888元，高市府針對農遊券推出加碼抽獎及送高雄券等活動。農業局統計，截至11月30日，高雄農遊券使用店家已收到2萬多張農遊券及振興五倍券，總收券金額近7000萬元，預計帶動高雄農業周邊消費至少2.1億元經濟效益。

農業局表示，依消費資料顯示，目前消費者多以華一休閒農場、元榆牧場、宏裕行花枝丸館、美濃區農會未來超市、高雄地區農會超市等相關店家消費為主，不僅振興休閒旅遊產業，也成功帶動地方農產品銷量。

農業局推出的農遊加碼抽獎活動，從12月起月月抽出100名幸運得主，獎項包括電視、生活家電、3C周邊、農特產加工品、飯店餐飲券等。昨天公布首波百名得獎者，其中電視大獎落在11月14日於華一休閒農場消費的莊小姐。

農業局說，首波沒中獎的民眾也別灰心，未抽中者將保留抽獎資格，可一路抽到明年5月，等於愈早消費中獎機會愈高。

農業局並表示，民眾到可使用農遊券且為高雄券合作發放店家，使用農遊券或紙本振興五倍券，消費滿500元還送100元高雄券，滿1000元送200元高雄券，隨換隨用。高雄券數量有限，可及早消費兌換。