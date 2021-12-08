大林蒲遷村腳步不停歇 預定近期達成共識

大林蒲遷村案，高市府年初舉辦說明會，整合地方民代及居民建議，並與中央歷經多次協調，預定近期可達成共識，提出遷村安置計畫書修正方案及召開說明會。

高雄市政府都市發展局今天新聞稿表示，大林蒲遷村安置地點在小港、鳳山地區一帶，當地生活機能及公共設施完善、地點佳，未來捷運黃線也會經過，還會增加幼兒園、學校、醫院等公共服務。

遷村安置方案除維持「私有住、商土地1坪換1坪」條件外，對於無法適用一坪換一坪的地主，政府也研議最優配套措施，在合法、合理、合情前提下，盡最大努力爭取最佳遷村條件照顧大林蒲居民。

至於民眾反應房屋修繕問題，都發局表示，因大林蒲人數眾多，遷村作業無法一蹴即成，且當地並無禁限建，住宅安全如有疑慮仍應優先考量。民眾可依需求原屋修建或改建，未來建築物補償將依今年2月5日公開的「大林蒲遷村專案建築物全新補償基本單價表」所定標準從優補償。

高市府指出，大林蒲遷村牽涉到1萬1000多個家庭的未來，需要非常周延妥善處理，也需要居民高度共識及信任才能順利推動達成。市府團隊會盡全力傾聽，不斷與居民溝通、協商，讓遷村作業圓滿，居民都能歡喜換新厝。