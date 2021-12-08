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大林蒲房子修繕陷兩難 市府：有安全疑慮仍需優先考量

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
大林蒲遷村案進程慢，有民眾房子朽壞，修不修都為難。本報資料照片
大林蒲遷村案進程慢，有民眾房子朽壞，修不修都為難。本報資料照片

高雄大林蒲遷村案今年3月召開地方開說明會後即沒有進一步下文，有居民因房子損壞，是否修繕陷兩難。高市都發局表示，大林蒲人數眾多，遷村作業無法一蹴可幾，且當地並無禁限建，住宅安全如有疑慮仍應優先考量，民眾可依需求於原屋修建或改建，未來建築物補償將依今年2月5日公開的「大林蒲遷村專案建築物全新補償基本單價表」所定的標準從優補償。

都發局表示，市府今年初在大林蒲舉辦說明會，經整合地方民代及居民建議並與中央多次協調，預定近期可達成共識，提出遷村安置計畫書修正方案，並再召開說明會。

針對居民反映房屋修繕問題，都發局表示，大林蒲人數眾多，遷村作業無法一蹴可幾，民眾住宅安全如有疑慮，仍應優先考量，原屋修建或改建後，來再依「大林蒲遷村專案建築物全新補償基本單價表」訂立的標準從優補償。

都發局指出，大林蒲遷村牽涉到1萬1千多個家庭的未來，需要非常周延妥善的處理，也需要居民高度共識及信任，才能順利推動達成。大林蒲遷村安置地點在小港鳳山地區一帶，生活機能及公共設施完善，未來捷運黃線也會經過，還會增加幼兒園、學校、醫院等公共服務

遷村安置方案除維持私有住商土地一坪換一坪的條件外，對無法適用一坪換一坪的地主，也會研議最優的配套措施，盡最大的努力為大林蒲居民爭取最好的遷村條件。

建築 幼兒園

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