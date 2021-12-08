青年敢做夢 屏東大店長創業專書發表 學員「做就對了」

屏東縣政府開辦大店長課程，七年培育191名大店長，呈現精彩創業故事，精選32則品牌以「改變：屏生活」、「生意：屏本事」、「品牌：屏行銷」集結成冊，今回到大店長課程誕生地「青年學院」縣長潘孟安主持新書發表會，以及創業導師、前王品董事張勝鄉導讀，現場近百學員出席，並由榮獲東京蛋糕博覽會金獎的學員任虹宜致贈「青年學院、創業搖籃」給潘孟安，「大店長課程，讓創業路途不孤單」。

屏縣府開辦大店長課程舉辦7期基礎營運班、2期進階領導班與1期高階策略班，學員還主動組成大店長聯盟，締造「產業串聯、異業結盟、同業合作不競爭」網絡，串聯新的商業動能，疫情期間大店長們相挺支持，不藏私互相交流，開發新的商業模式，包括防疫套餐、外送餐車、啟動電商經營、開發冷凍即食包、聯手線上直播銷售。

感謝創業導師張勝鄉的付出與貢獻，縣長潘孟安說，他上任後在2015年創立屏東青年學院，後期納爲勞動暨青年發展處青年事務科，辦理初階、進階課程、產業走讀，與大店長課程，更為解決青創資金問題，創業貸款額度更從50萬元提升到300萬元，並提供低租金的青年創業空間職人町、青創聚絡，今發表三本專冊，期勉屏東子弟將屏東的軟實力傳遞。

「改變：屏生活」，介紹18歲來擔任大店長工讀生，並在20歲創業三恆一樹王品超，6年來已成為營收上千萬元的執行長；為照顧中風父親，捨棄中部高薪承接家業，從慘賠到化身為南台灣最夯的婚禮小物品牌「紅妝逗囍」；首屆結訓後每年回來旁聽，並以「台灣蘿勒」，切入歐日市場的樸作良食黃淑女，都因為大店長課程，人生發生重大改變。

「生意：屏本事」中介紹運用連鎖七冊到淋漓盡致的晨間廚房總監黃義升，透過課程讓晨間廚房不只是早午餐店，更決定將國際企業總部設在屏東，他說，「做就對了！」；原本土法煉鋼的咕嘰咕嘰早午餐陳价斌，課程建立完善的SOP規範，更無私分享給學弟妹；原本只有單店，上完課程立刻展店而慘賠漫時光早午餐創辦人徐皖台，每屆都回訓練功，落實連鎖七冊，至今高屏有10家店。

「品牌：屏行銷」中，原本慘賠擬退場的「有肉食舖」鐘彥葳，蛻變為「代客燒烤」的高屏區指標燒肉品牌。