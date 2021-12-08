不滿遭放送挺綠投「4同意」 綠營雄檢控造謠奧步

四大公投投票在即，民進黨黨公職全力宣傳「4個不同意」。對於「支持民進黨，4個都同意」謠言，綠營上午赴雄檢提告。遭指控的徐尚賢則出面反批「作賊喊抓賊」。

民進黨全體黨公職全力宣講「4個不同意」立場，但民進黨高市議員林智鴻等人昨天指控前「罷捷」發言人、高雄民間鬥士團體總召徐尚賢等人，近日隨垃圾車放送「支持民進黨，4項公投就要投同意」謠言，企圖誤導民眾投票意向。

民進黨內擬投入明年高市議員選舉的林志誠、黃雍琇、李庭慧及鄧巧佩，今天在林智鴻及祺勝聯合法律事務所律師陳佳煒陪同下赴高雄地檢署按鈴申告，要求檢警與高市選委會嚴辦違法造謠奧步。

林志誠、李庭慧、黃雍琇批徐尚賢等人放送「支持民進黨，4項公投就要投同意」，意圖混淆民進黨「4項不同意」堅定立場，已觸法且嚴重影響公投公平性，也戕害台灣民主。鄧巧佩呼籲支持者站穩立場，一起投下「4個不同意」。

陳佳煒說，徐尚賢應深知各黨派對於公投案的政治立場，卻仍對公眾放送完全相反不實言論，許多民進黨支持者可能被這樣行為誤導，進而影響公投正確性，恐已觸犯「公投法」相關規定。

對此，高雄市長陳其邁上午出席智慧半導體及永續製造學院啟動典禮，接受媒體聯訪也表示，這是選舉奧步，不可取，不該用錯假訊息擾亂民主進行，也有觸法疑慮，希望大家要提供正確資訊，就理念來說服與溝通，不要出奧步。

徐尚賢接受媒體訪問回應表示，民進黨「作賊喊抓賊」，把反「毒」豬說成反「美」豬、「護藻礁」說成「反三接」，這才是嚴重造謠、扭曲。他說，支持民進黨的好朋友4項投同意，有何不對？「我們還要說抗中保台的好朋友，4項投同意，蔡英文感謝您。」