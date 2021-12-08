國家重要古物蔡復一畫像返回金門 19日亮相

金門第一件國家重要古物「蔡復一畫像」，已經重返家鄉金門，預定19日與金門鄉親見面。金門縣文化局並計劃明年1月在金門歷史民俗博物館辦理「蔡復一畫像前世今生典藏展」。

金門縣文化局新聞稿指出，蔡復一畫像5年前從金門縣金沙鎮蔡厝取出送到台南藝術大學，經過調查研究再完成修復，最後借藏在國立台灣博物館1年。在外流浪了5年，在金門縣文化局長許正芳、國立台灣博物館方人員點交後，已於6日運抵金門。

文化局現正規劃19日讓蔡復一畫像與地區民眾相見。而「蔡復一畫像前世今生典藏展」則預定明年1月在金門歷史民俗博物館登場，讓民眾更了解這名金門傳奇人物。

許正芳表示，蔡復一為晚明萬曆、天啟朝政壇與文壇知名人物，金門有不少關於蔡復一的傳說，如「七鶴戲水」、「眇目跛足」、「無天無地」、「潤餅」等鄉野逸事，進而影響了後世對於蔡復一具體面貌的客觀認識。「蔡復一畫像」具有國家重要古物的身分，是金門的瑰寶。

史料指出，蔡復一生於明神宗萬曆4年（1576），福建泉州府同安縣翔風里蔡厝人（今金門縣金沙鎮光前里蔡厝村）。自幼詩文造詣極高，20歲就成為進士；在武治上也有極高成就，掃蕩蠻夷，屢建奇功，官拜御史總督。明天啟5年（1625）在征戰途中病逝，死後追贈兵部尚書。

文化局表示，根據專家調查研究，金門蔡氏宗親會所收藏的「蔡復一畫像」繪製完成的時間上限，應在蔡復一去世後不久；繪製年代下限推斷應不晚於清初順治朝初立的1644年，以及南明福王弘光元年（1645），可說是台灣、澎湖、金門、馬祖等地所見年代最早，且品秩位階極高的明代祖先畫像，而且是目前所知唯一一幅紀錄蔡復一容貌細節的傳世肖像畫與祖先畫像，珍貴性不可言喻。

金門縣2018年7月9日公告指定蔡復一畫像為一般古物；文化部2020年7月15日公告為國家重要古物，繼「金門迎城隍」成為離島第一個國家重要民俗活動後，離島首件國家重要古物。而蔡復一畫像複製掛軸2幅也在去年分送到蔡厝和西堡蔡氏宗親處存放，供祭祖時使用。

文化局文化資產資料記載，蔡復一畫作含裝裱全高206公分，全寬98公分；畫中，蔡復一呈現正面形象，端坐於虎皮座椅上，頭戴明朝官員烏紗帽，五官輪廓清晰，外著緋紅色盤領右衽大袍，胸前縫綴有一方「彩繡雙鶴雲紋」補子。右手垂放膝前，左手輕抬托扶腰間板帶，下身垂足端坐於椅上。