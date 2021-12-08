高市通用計程車數全台第一 身障、長輩出入更方便

高雄市目前有280多輛通用計程車（車內設有輪椅區的計程車），數量為全台第一，通用計程車的計費方式和一般計程車相同，特別受長輩、輪椅族青睞。高市交通局統計，截自今年10月底，載運服務次數約50萬趟次，且使用博愛卡也可享乘車補助。

高雄有14萬身障人士外出或就醫不便，但復康巴士僅160輛，常有身障者抱怨預約不易、一車難求。高市府結合高雄客運及各大車隊推動無障礙計程車（通用計程車），補足復康巴士的數量。

為提升通用計程車服務品質，交通局舉辦「110年通用計程車優良駕駛票選活動」，結果由夏威夷車隊司機魏迺中、皇冠車隊司機李紹安、大都會衛星車隊司機王鼎崇等3人拿下前三名。王鼎崇表示，在服務期間，常看到家中有人患病，其他人就會慌張不知所措的情況，也讓他決定要投入通用計程車服務行列，以自己的能力協助這些需要幫助的家庭，讓他們在就醫往返路程更方便、輕鬆一些。

交通局長張淑娟親自頒發榮譽狀，她說，這些駕駛的努力被看見，可以提升更好的服務品質，也可以鼓勵更多人投入通用計程車行列。