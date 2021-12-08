聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市通用計程車數全台第一 身障、長輩出入更方便
高雄市目前有280多輛通用計程車（車內設有輪椅區的計程車），數量為全台第一，通用計程車的計費方式和一般計程車相同，特別受長輩、輪椅族青睞。高市交通局統計，截自今年10月底，載運服務次數約50萬趟次，且使用博愛卡也可享乘車補助。
高雄有14萬身障人士外出或就醫不便，但復康巴士僅160輛，常有身障者抱怨預約不易、一車難求。高市府結合高雄客運及各大車隊推動無障礙計程車（通用計程車），補足復康巴士的數量。
為提升通用計程車服務品質，交通局舉辦「110年通用計程車優良駕駛票選活動」，結果由夏威夷車隊司機魏迺中、皇冠車隊司機李紹安、大都會衛星車隊司機王鼎崇等3人拿下前三名。王鼎崇表示，在服務期間，常看到家中有人患病，其他人就會慌張不知所措的情況，也讓他決定要投入通用計程車服務行列，以自己的能力協助這些需要幫助的家庭，讓他們在就醫往返路程更方便、輕鬆一些。
交通局長張淑娟親自頒發榮譽狀，她說，這些駕駛的努力被看見，可以提升更好的服務品質，也可以鼓勵更多人投入通用計程車行列。
使用博愛卡搭乘通用計程車享乘車補助，車資在100元以下可享36元優惠，101至200元可享54元優惠，201元以下可享72元優惠。交通局表示，有需要的民眾可多多利用搭乘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言