成大進駐高雄成立半導體學院 培養高階人才

國立成功大學今天與高市府簽署合作意向書，宣布將進駐亞灣85大樓設立「智慧半導體及永續製造學院」，為台積電、台達電、日月光、國巨等15家合作大廠培育高階人才。

教育部核定台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學等校設置半導體學院，成功大學繼今年10月底在台南率先成立首座「智慧半導體及永續製造學院」後，今天再進駐高雄設立分院。

陳其邁上午出席智慧半導體及永續製造學院啟動典禮，並與成功大學校長蘇慧貞簽署合作意向書。陳其邁表示，高雄與台南是未來半導體的製造重鎮，有必要邀請成大到高雄成立分院，為下一世代培養人才，也能為產業發展帶來加乘效果。

陳其邁說，成大不只是台南的成大，更是台灣的成大、世界的成大，在半導體領域更是世界頂尖大學，很高興跟成大合作，共同作為產業界最強後盾。「有事需要協助就找市府，或不嫌棄可以打給我，我會打給總統」，市府會展現最好效率。

蘇慧貞表示，歷史上，南台灣是台灣製造重鎮，現階段發展裡，更是半導體產業上、中、下游很重要的關鍵，人才則是命脈。「智慧半導體及永續製造學院」也將融入人工智慧、數據科學等領域，助產業邁向低碳、低耗能、材料與製程創新。

高市經發局表示，智慧半導體及永續製造學院將開設「晶片設計」、「半導體製程」、「半導體封測」、「關鍵材料」、「智能與永續製造」等5大專業領域相關培訓，碩博士學程約100人，明年2月正式對外開課，打造知識與人脈交流平台，補足高雄高階科技人才缺口。

另傳出鴻海等大廠可能進駐高雄橋頭科學園區，陳其邁接受媒體聯訪只簡短表示，時間到了就會公布，要由廠商來做說明，「快了」。