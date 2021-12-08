快訊

獨／新北歡樂耶誕城傳意外 5歲外籍男童坐旋轉木馬遭夾斷3指

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

成大進駐高雄成立半導體學院 培養高階人才

中央社 / 高雄8日電

國立成功大學今天與高市府簽署合作意向書，宣布將進駐亞灣85大樓設立「智慧半導體及永續製造學院」，為台積電、台達電、日月光、國巨等15家合作大廠培育高階人才。

教育部核定台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學等校設置半導體學院，成功大學繼今年10月底在台南率先成立首座「智慧半導體及永續製造學院」後，今天再進駐高雄設立分院。

陳其邁上午出席智慧半導體及永續製造學院啟動典禮，並與成功大學校長蘇慧貞簽署合作意向書。陳其邁表示，高雄與台南是未來半導體的製造重鎮，有必要邀請成大到高雄成立分院，為下一世代培養人才，也能為產業發展帶來加乘效果。

陳其邁說，成大不只是台南的成大，更是台灣的成大、世界的成大，在半導體領域更是世界頂尖大學，很高興跟成大合作，共同作為產業界最強後盾。「有事需要協助就找市府，或不嫌棄可以打給我，我會打給總統」，市府會展現最好效率。

蘇慧貞表示，歷史上，南台灣是台灣製造重鎮，現階段發展裡，更是半導體產業上、中、下游很重要的關鍵，人才則是命脈。「智慧半導體及永續製造學院」也將融入人工智慧、數據科學等領域，助產業邁向低碳、低耗能、材料與製程創新。

高市經發局表示，智慧半導體及永續製造學院將開設「晶片設計」、「半導體製程」、「半導體封測」、「關鍵材料」、「智能與永續製造」等5大專業領域相關培訓，碩博士學程約100人，明年2月正式對外開課，打造知識與人脈交流平台，補足高雄高階科技人才缺口。

另傳出鴻海等大廠可能進駐高雄橋頭科學園區，陳其邁接受媒體聯訪只簡短表示，時間到了就會公布，要由廠商來做說明，「快了」。

半導體 成大 成功大學

延伸閱讀

宣傳公投引發造謠風波 陳其邁回應「毋通出奧步」

大林蒲遷村「有影嘸」？ 立委：現在走到最好的時機

高雄12/11公投前尬場！藍邀高金素梅與羅智強 綠找賴清德助陣

中油高煉廠土汙整治挨批 陳其邁：動用國家級團隊

相關新聞

高市農遊券加碼抽 抽中電視大獎的是你嗎？

振興疫後經濟，高雄市農業局針對農遊券推出加碼抽獎等活動，統計至11月底，高雄使用農遊券的家已收到2萬多張農遊券與五倍券，...

101退役鋼索蛻變藝術新生 藝術家康木祥世界巡展在高雄

雕塑大師康木祥世界巡展8日下午2點半在高雄市美術館舉行，康木祥挑戰極具難度的創作，將101大樓電梯退役鋼索賦予新生。

高師大攜手農產合作社及協會 力推新農業與生物科技

高雄師範大學落實核心產業特色人才培育「新農業與生物科技」計畫，今天與有限責任高雄市善耕農產品生產合作社、屏東縣里港鄉阿里...

大林蒲房子修繕陷兩難 市府：有安全疑慮仍需優先考量

高雄大林蒲遷村案今年3月召開地方開說明會後即沒有進一步下文，有居民因房子損壞，是否修繕陷兩難。高市都發局表示，大林蒲人數...

青年敢做夢 屏東大店長創業專書發表 學員「做就對了」

屏東縣政府開辦大店長課程，七年培育191名大店長，呈現精彩創業故事，精選32則品牌以「改變：屏生活」、「生意：屏本事」、...

火焰之舞屏東場今開賣！網路1小時完售 民眾苦排縣民票

「火焰之舞」踢踏舞劇到屏東，明年2月12日在田徑場演出，超過6000個席次，今起9點在寬宏售票開賣，縣府推出縣民專屬20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。