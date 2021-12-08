中小企業處攜手高市府 推動i Trip 5G港灣遊憩城

經濟部中小企業處攜手高雄市政府及結合法人資策會，善用高雄5G AIoT創新能量及豐富的港灣遊憩資源，並以5G遊憩服務串聯港灣相關中小店家及特色旅遊景點，推動中小企業5G遊憩示範應用，共同打造「高雄i trip港灣休憩服務」，歡迎全民共襄盛舉，來高雄體驗一場不一樣的遊憩之旅。

本次應用以「AR遊戲式遊程服務」(福爾摩獸APP) 結合3D街景地圖、AR體感互動遊戲，帶領民眾瞭解各景點周邊特色店家，並取得優惠好康，預計在高雄會推出6條結合景點的特色的旅遊路線，像是適合親子體驗的「藝文高雄漫旅路線、適合情侶體驗的浪漫愛河一日遊路線，預計明年2月還會配合燈會活動，推出萬人點燈遊程，藉由遊戲任務與優惠獎勵方案，讓來高雄遊玩的民眾在旅遊過程中，還能體驗5G服務拿好康。