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「雄愛民」12/8、12/15趣左營抽大獎

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市民政局舉辦「2021來趣左營購消遙」活動，只要按讚分享貼文就有機會獲得大獎。圖／高雄市民政局提供
高雄市民政局舉辦「2021來趣左營購消遙」活動，只要按讚分享貼文就有機會獲得大獎。圖／高雄市民政局提供

由高雄市民政局舉辦「2021來趣左營購消遙」活動，「蓮潭光影文創市集」吸引近2萬人次參與，頗獲好評；同步線上抽獎同樣精彩可期，雄愛民粉絲專頁同步推出「左營大福袋」、「趣左營抽大獎」抽獎活動，有機會獲得左營區知名店家超值福袋，或得到Gogoro、智慧型手機、Apple Watch、 任天堂Switch等豐富大獎。

主辦單位表示，12月8日及15日「趣左營抽大獎」活動，只要於雄愛民粉絲專頁按照指定規則按讚分享貼文，即有機會得到豐富大獎。另外只要在雄愛民粉絲專頁按照活動規則，按讚分享貼文標註兩位好友即可以參加抽獎，本次活動透過串聯左營廟宇、舊城文化及在地商圈，整合左營50間精選商家發行2萬份優惠護照，提升後疫情時代競爭實力，希望帶大家體驗廟宇古蹟、環潭美景、舊城美食、眷村文化，一同感受左營魅力風貌。

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