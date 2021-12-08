「雄愛民」12/8、12/15趣左營抽大獎
由高雄市民政局舉辦「2021來趣左營購消遙」活動，「蓮潭光影文創市集」吸引近2萬人次參與，頗獲好評；同步線上抽獎同樣精彩可期，雄愛民粉絲專頁同步推出「左營大福袋」、「趣左營抽大獎」抽獎活動，有機會獲得左營區知名店家超值福袋，或得到Gogoro、智慧型手機、Apple Watch、 任天堂Switch等豐富大獎。
主辦單位表示，12月8日及15日「趣左營抽大獎」活動，只要於雄愛民粉絲專頁按照指定規則按讚分享貼文，即有機會得到豐富大獎。另外只要在雄愛民粉絲專頁按照活動規則，按讚分享貼文標註兩位好友即可以參加抽獎，本次活動透過串聯左營廟宇、舊城文化及在地商圈，整合左營50間精選商家發行2萬份優惠護照，提升後疫情時代競爭實力，希望帶大家體驗廟宇古蹟、環潭美景、舊城美食、眷村文化，一同感受左營魅力風貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言