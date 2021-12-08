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大林蒲遷村拉扯 居民憂百年文化消失

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育。記者林巧璉／攝影
大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育。記者林巧璉／攝影

「一輩子遇到兩次遷村不知道是幸還不幸！」小港區龍鳳里民邱小姐過去住紅毛港，遷村到鳳鼻頭，她說，紅毛港遷村後四分五裂，聚落消失，鄰里情感也淡了，像邱小姐這類面臨二次遷村者，在大林蒲、鳳鼻頭不在少數。

大林蒲，高雄市小港區西南方聚落，一座被重工業包圍的孤島，891根高聳煙囪三面環村，當地有台電發電廠、中油煉油廠、台船、中鋼等數百家工廠，即將成為史上第一個因為空汙遷村案例，數百年聚落恐消失。

鳳鼻頭居民洪秀菊說，遷村行動下，最無助是經濟弱勢家庭，可能被推到更邊緣。她說，就算沒結婚，也是兄弟姊妹一起住，彼此有照料，遷村後家戶怎麼分？財產歸誰？一家感情就撕裂了。洪秀菊現在住的家，房子是自己的，土地是公公的，家家有各自難題要面對。

每年10月至隔年3月是空汙季，對南部居民格外煎熬，與工廠、煙囪為鄰的大林蒲居民卻是全年忍受空汙，重工業進駐當地半世紀，居民身體如汙染偵測器。大林蒲居民陳玉西是肺腺癌患者，她說，住家方圓不到30公尺有3人患肺腺癌，她感嘆「望著煙囪冒出白煙每天在空中畫圖，心情沉重」。

大林蒲遷村案討論多年，2016年時任行政院長的林全到當地與居民座談，代表政府表達歉意，允諾啟動遷村。2019年行政院核定新材料循環產業園區經費1054億元，包含遷村案590億元。市議員陳麗娜直言，遷村討論引發社區紛爭，這是最不樂見的，拖愈久摩擦愈多，政府規畫腳步慢衍生互相猜忌。

高雄市沿海六里遷村認同協會會長陳俊郎說，大林蒲做過3次調查，100年民調，約7成居民贊成遷村，接著105年調查約7成支持，最後一次是106年普查，約9成認同遷村。鳳森里居民張千鳳贊成遷村，她說，少數不願遷的人聲音比多數想遷村者大聲，「這裡真的不適合住，到晚上空氣更差。」

拜訪大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育這一天，他拿出一大疊文件想談，對遷村促進會提出的空汙費補償方案，雜音仍多，黃直言「大家私底下都很會說，政府官員來就靜悄悄了！」

長榮大學土地管理與開發學系副教授紀雲曜認為，大林蒲遷村計畫源於空汙，政府將大林蒲遷村與新材料循環園區計畫綁一起，這是不公義做法，不見製造汙染方的責任。大林蒲居民長期受空汙所苦，遷村過程這些責任被淡化了。

鳳鼻頭居民洪秀菊長期為空汙上街頭，甚至用空汙傳單妝點工作室牆面。記者林巧璉／攝影
鳳鼻頭居民洪秀菊長期為空汙上街頭，甚至用空汙傳單妝點工作室牆面。記者林巧璉／攝影
台電大林電廠位於大林蒲，附近還有中油大林煉油廠、中國鋼鐵及台灣造船公司等重工業。記者林巧璉／攝影
台電大林電廠位於大林蒲，附近還有中油大林煉油廠、中國鋼鐵及台灣造船公司等重工業。記者林巧璉／攝影
台電大林電廠位於大林蒲，附近還有中油大林煉油廠、中國鋼鐵及台灣造船公司等重工業。記者林巧璉／攝影
台電大林電廠位於大林蒲，附近還有中油大林煉油廠、中國鋼鐵及台灣造船公司等重工業。記者林巧璉／攝影
大林蒲居民陳玉西是肺腺癌患者，她說許多鄰居都罹癌只是大家不願公告周知。記者林巧璉／攝影
大林蒲居民陳玉西是肺腺癌患者，她說許多鄰居都罹癌只是大家不願公告周知。記者林巧璉／攝影

行政院 肺腺癌

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