大林蒲遷村「有影嘸」？ 立委：現在走到最好的時機

高雄大林蒲遷村案今年3月首次到地方開說明會，如今又過8個月，進度似乎停滯，居民嘆房子壞了、娶媳婦想妝點新房，陷入修與不修兩難。立委賴瑞隆說「現在走到最好時機」，促市府加快時程，市長陳其邁說，本月會到當地再開一次說明會，「2次不夠就開3次，直到歡喜搬家。」

陳其邁說，第一次說明會後遇防疫有些停頓，帶回居民意見有審慎評估，期間也與中央開過數次會議。當地鳳興里長洪富賢主張造鎮式遷村，先建後拆，「遷村才不會變滅村」。陳其邁說，市府有思考是否由政府來蓋，再讓居民入住，提供更多選項。一坪換一坪原則不變，相關權益都會做好保障，過去承諾的不會改變，廟宇、公共設施等預算會增加。

大林蒲遷村範圍涵蓋6個里、約2萬人，有人希望加速，有人忐忑不安，畢竟搬家是大事，許多人擔心離開世居四代村莊，面臨失根。有居民說，居民領遷村補償費看似優渥，遷村建屋可能導致負債；經濟弱勢居民擔心無地無厝，遷村後被迫流浪。

早上10點，龍鳳里辦公室陸續有里民來泡茶聊天，談起遷村話題，每個人各有堅持與顧慮，當地龍鳳里長黃文裕說，居民犧牲健康助國家經濟發展，遷村條件絕不能比當年紅毛港差，黃姓里民呼應黃文裕說法接著說「我們不是要用遷村賺錢，但總不能讓我們負債。」

國民黨市議員陳麗娜說，市府已數個月沒進度，居民態度有點冷掉，觀望者變多，只有一坪換一坪方案較明確，農地、公設保留地等仍是未知數，汙染補償費也沒定案。

「遷村是大事，要讓人民把身家財產交出來，就該拿出誠意。」陳麗娜表示，目前遷村草案計畫不夠完善，市府應更積極溝通，「別到選舉就拿遷村出來談，之後又無消無息。」民進黨市議員陳致中日前質詢也說，遷村進度懸而未決，當地屋齡普遍高，房子壞了，居民卡在修與不修兩難，惶惶不安。