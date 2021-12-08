快訊

獨／新北歡樂耶誕城傳意外 5歲外籍男童坐旋轉木馬遭夾斷3指

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大林蒲遷村「有影嘸」？ 立委：現在走到最好的時機

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
龍鳳里辦公室是居民泡茶聊天去處，談起遷村居民說好像有點冷掉了。左一為龍鳳里長黃文裕。記者林巧璉／攝影
龍鳳里辦公室是居民泡茶聊天去處，談起遷村居民說好像有點冷掉了。左一為龍鳳里長黃文裕。記者林巧璉／攝影

高雄大林蒲遷村案今年3月首次到地方開說明會，如今又過8個月，進度似乎停滯，居民嘆房子壞了、娶媳婦想妝點新房，陷入修與不修兩難。立委賴瑞隆說「現在走到最好時機」，促市府加快時程，市長陳其邁說，本月會到當地再開一次說明會，「2次不夠就開3次，直到歡喜搬家。」

陳其邁說，第一次說明會後遇防疫有些停頓，帶回居民意見有審慎評估，期間也與中央開過數次會議。當地鳳興里長洪富賢主張造鎮式遷村，先建後拆，「遷村才不會變滅村」。陳其邁說，市府有思考是否由政府來蓋，再讓居民入住，提供更多選項。一坪換一坪原則不變，相關權益都會做好保障，過去承諾的不會改變，廟宇、公共設施等預算會增加。

大林蒲遷村範圍涵蓋6個里、約2萬人，有人希望加速，有人忐忑不安，畢竟搬家是大事，許多人擔心離開世居四代村莊，面臨失根。有居民說，居民領遷村補償費看似優渥，遷村建屋可能導致負債；經濟弱勢居民擔心無地無厝，遷村後被迫流浪。

早上10點，龍鳳里辦公室陸續有里民來泡茶聊天，談起遷村話題，每個人各有堅持與顧慮，當地龍鳳里長黃文裕說，居民犧牲健康助國家經濟發展，遷村條件絕不能比當年紅毛港差，黃姓里民呼應黃文裕說法接著說「我們不是要用遷村賺錢，但總不能讓我們負債。」

國民黨市議員陳麗娜說，市府已數個月沒進度，居民態度有點冷掉，觀望者變多，只有一坪換一坪方案較明確，農地、公設保留地等仍是未知數，汙染補償費也沒定案。

「遷村是大事，要讓人民把身家財產交出來，就該拿出誠意。」陳麗娜表示，目前遷村草案計畫不夠完善，市府應更積極溝通，「別到選舉就拿遷村出來談，之後又無消無息。」民進黨市議員陳致中日前質詢也說，遷村進度懸而未決，當地屋齡普遍高，房子壞了，居民卡在修與不修兩難，惶惶不安。

洪富賢質疑，政府有了新材料循環園區規畫才積極推動大林蒲遷村，憂心當地成為更大規模石化專區，淪為重工業孤島，「會不會循環園區是美化，說到底還是蓋石化」，恐造成環境更大負荷。立委賴瑞隆說，一定不能再走回老路，朝向低汙染、更環保、先進製程是趨勢，會嚴格監督。賴瑞隆說，遷村事涉複雜，中央和地方要展現更大耐心誠意溝通，才能凝聚共識，找出符合人民期待方案。

大林蒲聯外道路上懸掛著「我們要最優惠遷村」的議員布條。記者林巧璉／攝影
大林蒲聯外道路上懸掛著「我們要最優惠遷村」的議員布條。記者林巧璉／攝影
大林蒲鳳林宮是當地主要信仰中心之一，建於清康熙年代，已有300年歷史。記者林巧璉／攝影
大林蒲鳳林宮是當地主要信仰中心之一，建於清康熙年代，已有300年歷史。記者林巧璉／攝影
大林蒲鳳興里內有不少老厝，有人居住的多有整修，也有部分老厝已廢棄。記者林巧璉／攝影
大林蒲鳳興里內有不少老厝，有人居住的多有整修，也有部分老厝已廢棄。記者林巧璉／攝影
大林蒲鳳興里長洪富賢說這口井已有百年歷史，他也擔憂遷村後文化難保。記者林巧璉／攝影
大林蒲鳳興里長洪富賢說這口井已有百年歷史，他也擔憂遷村後文化難保。記者林巧璉／攝影

賴瑞隆 陳其邁

延伸閱讀

高雄12/11公投前尬場！藍邀高金素梅與羅智強 綠找賴清德助陣

中油高煉廠土汙整治挨批 陳其邁：動用國家級團隊

行銷高雄SUP立式划槳國際邀請賽 陳其邁：我先練身材

周末公投拚場 陳其邁怒指藻礁、核四公投國民黨很自私

相關新聞

高市農遊券加碼抽 抽中電視大獎的是你嗎？

振興疫後經濟，高雄市農業局針對農遊券推出加碼抽獎等活動，統計至11月底，高雄使用農遊券的家已收到2萬多張農遊券與五倍券，...

101退役鋼索蛻變藝術新生 藝術家康木祥世界巡展在高雄

雕塑大師康木祥世界巡展8日下午2點半在高雄市美術館舉行，康木祥挑戰極具難度的創作，將101大樓電梯退役鋼索賦予新生。

高師大攜手農產合作社及協會 力推新農業與生物科技

高雄師範大學落實核心產業特色人才培育「新農業與生物科技」計畫，今天與有限責任高雄市善耕農產品生產合作社、屏東縣里港鄉阿里...

大林蒲房子修繕陷兩難 市府：有安全疑慮仍需優先考量

高雄大林蒲遷村案今年3月召開地方開說明會後即沒有進一步下文，有居民因房子損壞，是否修繕陷兩難。高市都發局表示，大林蒲人數...

青年敢做夢 屏東大店長創業專書發表 學員「做就對了」

屏東縣政府開辦大店長課程，七年培育191名大店長，呈現精彩創業故事，精選32則品牌以「改變：屏生活」、「生意：屏本事」、...

火焰之舞屏東場今開賣！網路1小時完售 民眾苦排縣民票

「火焰之舞」踢踏舞劇到屏東，明年2月12日在田徑場演出，超過6000個席次，今起9點在寬宏售票開賣，縣府推出縣民專屬20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。