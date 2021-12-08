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影／高雄婦一次拿走21個便當 站長調監視器驚：每天都來

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，事後還辯稱「只拿6個」，陳姓站長氣得將影片公布臉書粉專。圖／陳姓站長提供
高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，事後還辯稱「只拿6個」，陳姓站長氣得將影片公布臉書粉專。圖／陳姓站長提供

高雄市楠梓區一間愛心物資站遭一名婦人一次拿走21個便當，因同一晚有名媽媽帶著一、二個月大的小孩想領卻沒得吃，愛心物資站陳姓站長氣得調監視器才發現，陳姓站長事後詢問友人，得知拿走便當的婦人打算參選明年楠梓區某里里長，只能將影片分享臉書，規勸「景氣不好請多留一些食物給別人」。

陳姓站長發文表示，景氣不好加上疫情衝擊，最近便當量暴增，繼上次有名20多歲女子一次拿走17個便當，這次有名婦人一次拿走21個便當，這些都是大廚無給薪特地留到晚上11點才做出來的愛心便當，就怕有人沒飯吃，如果這名婦人真的有難言之隱可以私底下聯繫她。

陳姓站長表示，婦人行為導致當晚凌晨1點多，有單親媽媽帶著小孩想領便當卻沒得吃，她只能先提供尿布等物資，但實在是氣不過，調監視器後發現，婦人幾乎每天都來，事後詢問里長才知道，婦人家境小康，準備參選明年某里里長，後續找婦人了解情況，她卻辯稱只有拿6個，不願道歉。

監視器影像中，婦人騎腳踏車拿了2大袋子到愛心便當站，挑挑揀揀選了21個便當，連腳踏車前的車籃都塞滿，見有人經過也面不改色，直接一次拿走。

陳姓站長表示，如果婦人是拿便當去服務有需求的個案，她們能理解，至少可以跟她們反映哪裡有需求，但不能拿去鋪選里長的選舉之路，社區平台大家願意付出，貪心的人算少數，期望還是先以有清寒證明、家裡只有一人收入等為主，目前不打算報警，盡量道德規勸。

該里曾姓里長表示，接獲陳姓站長資訊，知道該名婦人是自己的里民時也嚇了一跳，知道婦人明年要參選里長，近期確實有針對婆婆媽媽在拉票，可能婦人是想拿便當去幫助人卻用錯方法，不該白白拿別人的資源，可以考慮與愛心物資站合作，既然要當公眾人物，行為要特別小心，一言一行都會被放大檢視。

高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，事後還辯稱「只拿6個」，陳姓站長氣得將影片公布臉書粉專。圖／陳姓站長提供
高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，事後還辯稱「只拿6個」，陳姓站長氣得將影片公布臉書粉專。圖／陳姓站長提供
高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，事後還辯稱「只拿6個」，陳姓站長氣得將影片公布臉書粉專。圖／陳姓站長提供
高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，事後還辯稱「只拿6個」，陳姓站長氣得將影片公布臉書粉專。圖／陳姓站長提供
高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，事後還辯稱「只拿6個」，陳姓站長氣得將影片公布臉書粉專。圖／陳姓站長提供
高雄市楠梓區一名婦人一次拿走愛心物資站21個便當，事後還辯稱「只拿6個」，陳姓站長氣得將影片公布臉書粉專。圖／陳姓站長提供

便當 愛心 監視器

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