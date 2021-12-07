高雄券預算倍增不受監督 藍綠議員要求市府設上限

配合振興五倍券發行，高雄市府依據災防法授權籌措預算發行高雄券，帶動餐飲住宿業績成長20％以上，明年另投入3億元預算。議員不滿預算一變再變，從2億倍增至4億、8億元，經費來源與用途說不清楚，高雄負債高，預算不能無限上綱，應設上限。經發局長廖泰翔表示，定期向議會回報執行情況，促產基金部分也會提出說明。

高市議會財金、民政委員會今天下午召開「高雄券執行成效」說明會。廖泰翔表示，高雄券拉抬疫後經濟，百貨餐飲住宿等行業近期業績成長20％以上，2個月消費發票登錄金額破52億元，共印製1600萬張高雄券，額度8億元。

高雄銀行董事長董瑞斌證實，代保管8億高雄券，已發出6億多、兌換額度4億多，庫存1億5800萬元尚未發放。高雄券印製數量引發現場多位議員譁然，實際數量比大家想像多很多。

財經委員會召集人國民黨議員陳美雅說，不分藍綠支持市府振興經濟，以「移緩濟急」項目執行振興方案，應說明經費來源，起先說要花2億、後來擴充3億，市長陳其邁答詢又變成4億元，今天開會才得知總數高達8億，議會全被蒙在鼓裡，納稅人的錢不能亂花。藍營童燕珍、邱于軒等人也質疑，高雄券不是小孩玩遊戲隨便印鈔票，議會有監督權責。

主計處長李瓊慧表示，新北市運用災害準備金振興經濟，考量高雄幅員廣大、天然災害多，未動用災準金，另依據災防法視當年收支「移緩濟急」籌措經費，今年度自願退休人數減少及已退人員優惠存款的差額利息，可在公務人員退休及撫卹給付項目籌措3億元，另找到公債節省利息1億元，不足部分才由促產基金支應。

無黨籍議員黃捷認為，市府的錢每次都兜不攏，議會有「知情權」。綠營議員陳致中、郭建盟說，議會不可能無限期授權空白支票給市府，市府若有能力當然發愈多愈好，有必要視財政情況設上限，且要將過程與資訊公開透明，減少不必要疑慮。