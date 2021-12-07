聯電文教基金會送愛到偏鄉 相隔10年再贈恆基交通車

屏東恆春基督教醫院源於1956年一批芬蘭醫療宣教士來台設立，他們診治病痛、探望貧病孤苦，也到山區義診，時至今日，不計較名利的台灣醫師繼承愛與付出的DNA，專注醫療本業外，也投入弱勢的社會照顧；聯華電子科技文教基金會10年捐贈醫療巡迴暨社區關懷車已老舊，最近再捐贈「力行號」，院方昨晚舉辦感恩暨點燈音樂晚會，盼讓希望隨著巴士走動，照亮國境之南的需要。

恆基照顧「台灣尾」65年，從醫療服務到社會服務不遺餘力，目前照顧弱勢對象從年長到年幼約有千人，範圍包含恆春半島6鄉鎮，交通工具需求大；聯華電子基金會得知恆基近年社會服務量增加，新醫療大樓即將落成，支持恆基提出的車輛需求，以提昇偏遠醫療服務量能，捐贈符合恆春半島路況多變的「力行號」，讓恆基載送物資、醫師接送，也在即將迎接新大樓啟用的同時，預祝恆基的服務走得更長遠。

「這是今年最暖心的聖誕禮物！」恆基黃健榮院長感基金會讓恆基透過這份禮物載上希望，送到需要之處；10年前聯華電子捐贈「醫療巡迴暨社區關懷車〈福音號〉，它陪著恆春照顧台灣尾，里程處已40多萬公里，過去曾接送遠自嘉義、台南、高雄、屏東市區前來恆基支援的醫師，近年因安全考量，改為短程距離長者接送及訪視服務，是恆基不可或缺的夥伴。

他說，點燈不僅是象徵恆基與聯華電子一起照顧台灣尾，「力行上路」照亮未來，更期待在新的一年，新的里程中，「力行」實踐恆基照顧台灣尾的心志，將溫暖與光帶到角落的黑暗中。