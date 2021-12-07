衛武營2022推47檔精彩秀 早鳥75折優惠20日開跑

衛武營國家藝術文化中心今天公開2022年上半年節目，精選47檔精彩節目，邀請國內外頂尖藝術家，表演遍及音樂、戲劇、傳統戲曲、舞蹈、歌劇與跨界等多元類型。「2022台灣燈會」將重返高雄，衛武營為主場地之一，藝術之光精彩可期。2022上半年部分主辦節目會員75折12月20日中午12點啟售；「衛武營小時光」系列12月8日中午12點會員優先購買。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營2022年上半年的節目，從新春燈會系列開始綻放光芒，接連首次舉辦的管風琴音樂節、國際音樂節，以及戲劇、音樂、舞蹈、跨界，還有「衛武營小時光」系列，多元的節目型態，要讓觀眾感受與光一樣千變萬化的精采表演藝術。

新春燈會系列在春節期間大年初三至初五，金鷹閣電視木偶劇團、兩廣龍獅戰鼓團、野孩子肢體劇場，將分別在榕樹廣場和3樓樹冠大廳等公共空間演出。2月12、13日歌劇院演出大玩樂家-《羅大佑x簡文彬x彭佳慧 跨樂衛武營音樂會》。從2月19日到20日多檔節目接續連演的《瘋迷24舒伯特》，是一場瘋音樂24小時不停歇的派對，邀集國內樂團與音樂家超過400人。

2月25日高人氣爵士女伶9m88將在表演廳，帶來獨一無二風格的爵士盛會《暫時集合》。2月26日、27日兩大胡撇仔天團春美歌劇團和金枝演社合體，在歌劇院攜手演出《雨中戲臺》。2月26日、27日黃翊工作室+在戲劇院呈現首部親子作品《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》。

簡文彬表示，「衛武營管風琴音樂節」力邀國際樂壇炙手可熱的德國管風琴家克利斯蒂安•舒密特擔任音樂節藝術總監，將有德國、盧森堡、荷蘭等國際音樂家參與，並串聯屏東演藝廳，舉辦三場別具風格的音樂會，以及教育音樂會及大師班，讓民眾深度認識管風琴百變魅力，壓軸在4月3日的《名家盛會-黃金協奏曲》。

戲劇系列有臺灣豫劇團3月12日、13日演出的經典《蘭若寺》，將《倩女幽魂》故事搬上劇院舞台。四喜坊劇集《沒有臉的娃娃》描述因罕見疾病而沒有表情的男孩，4月9日、10日在戲劇院演出。明華園戲劇總團4月16、17日在歌劇院呈現《海賊之王-鄭芝龍傳奇》。