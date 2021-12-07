2021高雄眷村嘉年華岡山滿滿眷味 復刻眷村蚊子電影院

2021高雄眷村嘉年華連續兩周時間在岡山熱鬧登場，12月11、12日醒村文化景觀公園將用市集、音樂會與講座，公園音樂派對為眷村嘉年華拉開序幕；12月14日至19日文化局與岡山眷村文化協會合作，策畫一系列空軍眷味滿滿的展覽、講座、走讀與蚊子電影院。

岡山從日治時代的海軍航空隊的駐紮、航空廠的建立，到戰後的空軍基地，綿延的空軍眷村與空軍文化深植在岡山的文化中。醒村和樂群村是岡山保存下來唯二的眷村，醒村是海軍第61航空廠工員宿舍，台灣保存下來極少數兩層樓單元形式的眷村；樂群村不僅是空軍將軍村，更是台灣僅存日式武官宿舍群。

今年以「開門」為主題策畫，不僅象徵嘉年華活動的開幕，更呼應即將啟動岡山眷村的修復，要用開門來迎接岡山眷村的逐步開放。文化局長王文翠表示，岡山眷村今年獲得文化部再造歷史現場專案的補助後，將在醒村與樂群村同時啟動房舍的修復工程，岡山眷村繼鳳山與左營後將逐步被修復與活化，希望透過辦理活動的方式讓大家逐漸認識岡山的眷村場域。

12月11、12日「醒村航空廠小派對」，呼應它原來是航空廠工員宿舍的歷史紋理，在公園空間中來場輕鬆好玩的市民派對，有各式各樣的音樂表演、有市集、大家可以在草地上樹叢下輕鬆的坐著躺著，享受有著文化歷史與自然交織的空間。

負責醒村修復設計規畫的建築師張玉璜，用走讀的方式帶大家了解醒村修復的未來；並邀請到軍事史老師林玉萍與陳信安帶大家從醒村了解岡山的過去；國內兩位模型機蒐藏家江敬業與楊勝斐提供模型機展出，來場飛機講座。

岡山眷村文化協會策畫一系列講座與走讀，包含暢談空軍英雄吳炳炎與葉李榮的故事、樂群新老住戶的對談、跨眷村的對談、樂群建築美學與獨屬於岡山的豆瓣醬故事。樂群邀請青年藝術家程仁珮與吳修銘走訪岡山眷村、菜場市集，將收集到的眷村味覺記憶，在樂群村3號安排「把光陰封存Ｘ茴香回鄉—藝術進駐岡山眷村展覽」。