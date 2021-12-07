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影／高雄壽山動物園明年4月局部開放 空中觀賞長廊成亮點
高雄壽山動物園從今年7月開始休園進行大整修，預計明年4月局部開放、9月全區開放，將打造令人耳目一新的新動物園。未來壽山動物園將有800多公尺的空中漫步長廊，讓民眾在樹梢綠意間觀賞動物。高市副市長林欽榮今訪視時說，到時不知道是人看獸，還是獸看人。
林欽榮今至動物園聽取施工簡報，目前各區工程皆稍有超前，林欽榮表示，即使是施工期間，動物仍受到妥善照顧，且園內的樹木都被原地保存，「未來空中長廊隱身在樹蔭下，與環境相當融合。」過去大猩猩棲息的區域則將被打造為雨林咖啡館，「以前關猩猩，現在關人，而且要花錢才能被關。」
未來壽山動物園有三大亮點，包括「空中漫步長廊」、「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」，入口有水利局打造的親水空間，以細霧狀的水環境讓大人、小孩都玩得開心，且設有更衣間。4月預計先開放入口的親水廣場、亞洲動物區及黑猩猩展區等。
壽山動物園主任莊絢智表示，除了環境整修外，更以貼近動物棲地、習性的方式改造獸舍，在參觀動線上增加植栽、減少直視，盡可能不要打擾動物，也兼顧大小朋友的觀賞舒適度及動物福祉。
壽山動物園創建於1978年，歷史已有43年，面積12.89公頃，此次壽山動物園整修經費總額約5億多元。林欽榮表示，市府僅出資5千多萬元，其他經費都是在地廠商、公司的協助，這是公私協力最好的例子。
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