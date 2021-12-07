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遊客硬闖建功嶼受困 海巡出動小艇救回金門縣府擬開罰
金門縣知名觀光景點建功嶼，今日上午傳出遊客受困，原來是一名女性遊客到了現場，雖然當時已是漲潮，仍堅持上島，工作人員多方勸阻，她還是不聽，結果受困島上，經當事人自行報案，已由金門海巡隊協助派出小艇將人救回。
金門縣觀光處表示，地區知名時間限定觀光景點、有台灣聖米歇爾山的建功嶼，在今日上午8時許出現一名女性遊客，現場工作人員雖然勸阻已開始漲潮禁止登島，仍堅持前往，導致無法循原路返回。
縣府觀光處處長丁健剛表示，近年來發生多起民眾不聽勸硬闖建功嶼，以致受困，卻要出動金門海巡隊與消防局救援，耗費政府部門資源，動員大批人力進行救援。丁健剛透露，將著手邀集相關單位，研議後續此類遊客或民眾漲潮時段堅持上島之形況，研訂相關罰則。
他也提醒，居民及遊客從事海邊活動應注意潮汐時間及自身安全，建功嶼僅限日間退潮時間供遊客上島，其餘時段禁止上島。觀光處已於建功嶼入口處設置告示牌張貼潮汐時間表，提醒居民及遊客退潮時方可登島，並建議遊客可透過「金門行動旅服系統」https://pwa.kinmen.travel/及「金門觀光旅遊網」https://reurl.cc/Zj67ZW即時查詢建功嶼潮汐及縣府辦理各類活動及相關旅遊資訊。
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