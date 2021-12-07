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高市公投奧步反宣傳 趙天麟譴責造謠促送法辦

中央社 / 高雄7日電

四大公投投票在即，但高雄市卻有民眾隨垃圾車放送「若支持民進黨四項公投投同意」宣傳。民進黨高雄市黨部主委趙天麟譴責造謠扭曲，恐觸犯公民投票法會被處5年以下有期徒刑。

趙天麟今天嚴正譴責不肖之徒用選舉奧步惡意造謠、扭曲民進黨主張及捍衛的價值，並促警方積極偵辦，揪出造謠者法辦。

趙天麟指出，依公民投票法第35條的規定，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票，或使他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票者，處5年以下有期徒刑。

趙天麟指出，四大公投關係台灣立足國際經貿舞台、能源轉型、民主深化等，呼籲有心人勿用奧步造謠扭曲，令人不齒。

另外，對於高雄市選舉委員會「民眾在街頭宣講公投立場沒有問題」說法，民進黨高雄市黨部也透過新聞稿呼籲市選委會要有所作為，不要助長造謠、混淆事實。

四大公投將在18日舉行，民進黨全力捍衛攸關執政價值及國家經貿發展的公投案，但是近來鳳山區出現民眾藉機反宣傳，扭曲民進黨的主張及價值。影片顯示民眾隨垃圾車宣傳公投並喊「你若支持民進黨四項投同意、若支持民眾黨四項投同意、若支持國民黨四項也投同意，作伙愛咱們的土地」。

民進黨 投票 公投

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